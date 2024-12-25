Дебрин: белорусский опыт прохождения ядерно-электрической программы востребован

Алексей Дебрин, директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси:

На сегодня более 30 стран обладают этими технологиями и вырабатывают электроэнергию на ядерном топливе. Действительно, для любого государства это очень серьезный шаг, потому что, помимо самого сооружения атомной электростанции, необходимо развить всю инфраструктуру, которая сложная и дорогостоящая. Нам удалось это сделать в достаточно короткие сроки. Безусловно, наш опыт прохождения в короткие сроки вот этой сложной достаточно ядерно-электрической программы, он на сегодня востребован. На Белорусскую атомную электростанцию ездят делегации различных государств, которые хотят вступить в этот клуб.

Проекты будут реализовываться среди наших, ну, назовем это, стран-соседей: в Узбекистане, в Казахстане прошел референдум, более 70 % граждан проголосовали за то, чтобы у них была атомная электростанция, и они будут развивать, видимо, с нами взаимодействие в этом направлении. В Венгрии создана и активно работает международная рабочая группа, и в рамках рабочей группы у нас наши специалисты и специалисты венгерские обмениваются опытом. Таким образом, мы полноценно вступили в этот клуб, и более того, по словам того же Рафаэля Гросси, наш опыт реализации ядерно-энергетической программы нужно тиражировать, с ним нужно ознакомить тех, кто хочет вступить в этот клуб.