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Дебрин: белорусский опыт прохождения ядерно-электрической программы востребован

25 декабря 2024 15:31
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Какие успехи достигнуты в развитии белорусского мирного атома и как рядовой белорус ощущает все преимущества атомной энергетики? Смотрите в десятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Дебрин: белорусский опыт прохождения ядерно-электрической программы востребован-2

Алексей Дебрин, директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси:
На сегодня более 30 стран обладают этими технологиями и вырабатывают электроэнергию на ядерном топливе. Действительно, для любого государства это очень серьезный шаг, потому что, помимо самого сооружения атомной электростанции, необходимо развить всю инфраструктуру, которая сложная и дорогостоящая. Нам удалось это сделать в достаточно короткие сроки. Безусловно, наш опыт прохождения в короткие сроки вот этой сложной достаточно ядерно-электрической программы, он на сегодня востребован. На Белорусскую атомную электростанцию ездят делегации различных государств, которые хотят вступить в этот клуб.

Проекты будут реализовываться среди наших, ну, назовем это, стран-соседей: в Узбекистане, в Казахстане прошел референдум, более 70 % граждан проголосовали за то, чтобы у них была атомная электростанция, и они будут развивать, видимо, с нами взаимодействие в этом направлении. В Венгрии создана и активно работает международная рабочая группа, и в рамках рабочей группы у нас наши специалисты и специалисты венгерские обмениваются опытом. Таким образом, мы полноценно вступили в этот клуб, и более того, по словам того же Рафаэля Гросси, наш опыт реализации ядерно-энергетической программы нужно тиражировать, с ним нужно ознакомить тех, кто хочет вступить в этот клуб.

# Государственная политика в области энергетики # Игорь Позняк # АЭС в Беларуси

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