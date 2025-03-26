Представитель БелАЭС: майнинг-фермы – это то, что может двигать нашу экономику вперёд, а электроэнергии хватит всем

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Михаил Шевалдин, заместитель главного инженера по электротехническому обеспечению Белорусской атомной электростанции:

Я как представитель Белорусской атомной электростанции за консервативный подход, за консервативные деньги. Но с точки зрения своей организации скажу, что Беларусь очень заинтересована в любом потребителе, будь то бытовой абонент, будь это какая-то майнинг-ферма. И мы, как энергосистема, очень заинтересованы в таком стабильном и надежном потребителе, как майнинг-ферма. И когда они приходят, мы очень-очень сильно довольны. То есть мы можем больше электроэнергии производить, а потребитель может больше и крипты намайнить. Так называемая стратегия win-win. То есть каждый в прибыли.

Евгений Пустовой:

Получается, вы хотите реальные деньги зарабатывать на тех, кто будет создавать виртуальные? Хитрые.

Михаил Шевалдин:

Не то чтобы хитрые, я бы сказал – консервативные. То есть у нас очень консервативная отрасль, которая должна работать устойчиво, стабильно, надежно. Сейчас же у нас самая безопасная станция, соответственно, самую безопасную чистую энергию производит. Майнинг-фермы – это то, что может двигать нашу экономику вперед, стать хорошим драйвером. Мы предоставим для этого все возможное с точки зрения электроэнергии. Электроэнергии хватит всем.