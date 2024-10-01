Каранкевич: в ходе визита главы МАГАТЭ подтверждены все вопросы безопасности на БелАЭС

Беларусь на самом высоком уровне выражает приверженность вопросам ядерной безопасности в регионе и в различного рода опасные авантюры не бросается. Такова тональность встречи Александра Лукашенко с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Переговоры прошли 1 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что до самой АЭС. Она впечатляет и заставляет замереть и восхититься мощью даже самых равнодушных. Не имея богатых запасов углеводородного сырья, Беларусь сделала ставку на мирный атом. С появлением двух реакторов в стране сформирована новая высокотехнологичная отрасль экономики. Главная их особенность – уникальное сочетание поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-активные и пассивные системы безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва. Чтобы специалисты могли отрабатывать навыки по эксплуатации АЭС, постоянно совершенствуясь, прямо на станции организован учебно-тренировочный центр – его сегодня показали Гросси. Провели и по всей станции – опять же, никаких секретов. Глава МАГАТЭ лично посещал Украину 10 раз с начала конфликта.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сегодняшнее посещение с генеральным директором МАГАТЭ также подтвердило то, что все требования и вопросы, которые направлены на обеспечение безопасности этого объекта, они также подтверждаются. Это самый высокотехнологичный, самый современный и самый безопасный объект. Я бы сказал, даже в мире. Белорусская атомная электростанция дала импульс в развитии не только самой энергетической системы, но и дала определенное конкурентное преимущество в целом и в смежных отраслях.