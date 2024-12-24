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Гендиректор БелАЭС: решение о строительстве Белорусской атомной станции – одно из самых важных в современной Беларуси

24 декабря 2024 16:09
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Какие успехи достигнуты в развитии белорусского мирного атома и как рядовой белорус ощущает все преимущества атомной энергетики? Смотрите в десятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Гендиректор БелАЭС: решение о строительстве Белорусской атомной станции – одно из самых важных в современной Беларуси-2

Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»: 
Российская Федерация является сегодня мировым лидером в области атомной энергетики. Их проекты сегодня признаются всеми как лучшие. И нам очень сильно повезло, что мы говорим с ними на одном языке.

Мы думаем на одном языке, разговариваем на одном языке. Это позволило очень сильно сократить время адаптации этого проекта в Республике Беларусь, потому что приход любого другого иностранного проекта с другим подходом, с другим языком – это бы значительно увеличило и срок реализации этого проекта, и подготовку персонала, безусловно. Это все бы усложнило. Поэтому то, что было принято решение в 2008 году главой государства о строительстве Белорусской атомной станции, я думаю, это одно из самых важных решений, которое было принято в современной Республике Беларусь.

# АЭС в Беларуси # Игорь Позняк

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