Гендиректор БелАЭС: решение о строительстве Белорусской атомной станции – одно из самых важных в современной Беларуси

Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»:

Российская Федерация является сегодня мировым лидером в области атомной энергетики. Их проекты сегодня признаются всеми как лучшие. И нам очень сильно повезло, что мы говорим с ними на одном языке.

Мы думаем на одном языке, разговариваем на одном языке. Это позволило очень сильно сократить время адаптации этого проекта в Республике Беларусь, потому что приход любого другого иностранного проекта с другим подходом, с другим языком – это бы значительно увеличило и срок реализации этого проекта, и подготовку персонала, безусловно. Это все бы усложнило. Поэтому то, что было принято решение в 2008 году главой государства о строительстве Белорусской атомной станции, я думаю, это одно из самых важных решений, которое было принято в современной Республике Беларусь.