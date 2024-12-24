«Это вопрос национальной безопасности» – Вадим Боровик о строительстве БелАЭС

Вадим Боровик, политолог:

Такое решение было принято, во-первых, в очень хорошем отношении Президента Беларуси с Президентом Российской Федерации. Мы получили на очень выгодных условиях кредит, очень выгодные условия при строительстве этой станции. Во-вторых. Действительно здесь была твердая воля, несмотря на давление, какие-то угрозы и шантаж, мы сделали то, что считали нужным. И мы сегодня, наш народ, наша страна получает серьезные дивиденды от работы станции на нашей территории.

Это вопрос национальной безопасности. И, конечно, на международной арене, после того как мы вошли в клуб ядерных держав, развивающих мирную ядерную энергетику, естественно, наш авторитет существенно вырос. Поэтому во всех смыслах это было правильное решение. Нас очень сильно ругали за рубежом, это означало, что нас боялись как конкурентов и мы стали на правильный путь.