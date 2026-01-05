Новости по тегу #Абу-Бекир Шабанович

Межконфессиональный мир. Где работают духовные центры в Беларуси? Представители разных религий обсудили в студии.
Государство готово оказать всем традиционным конфессиям равную поддержку в реализации этого проекта. В правительстве уже прорабатывают соответствующий комплексный план по развитию духовных центров.
Через экспозицию на «БелЭкспо» можно проследить дружественные отношения нашей страны. О возобновлении таких контактов с западными государствами сегодня думают многие.
«Если народ не хочет, а Президент будет делать наоборот – это совсем плохо».
Чем заменить слово «толерантность»? От чего нужно защищать наши ценности? И как все конфессии и народы живут в мире в Беларуси? Ответы на эти вопросы искали спикеры ток-шоу «По существу».
Это не бразильский Рио-де-Жанейро, а наше Ивье. Статуя Христа весьма схожа с той самой латиноамериканской знаменитостью. На этой земле из века в век мирно живут православные, католики, мусульмане, иудеи. И не просто живут, а ходят друг к другу в гости, создают семьи, вместе отмечают праздники.
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