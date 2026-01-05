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Новости по тегу #Абу-Бекир Шабанович

Как в Беларуси налажен контакт между государством и церквями? Поговорили о силе религиозного единства
05 января 2026 17:50

Как в Беларуси налажен контакт между государством и церквями? Поговорили о силе религиозного единства

Румак: формирование центров притяжения для верующих – это работа во имя стабильности в нашем обществе
03 июня 2025 13:38

Румак: формирование центров притяжения для верующих – это работа во имя стабильности в нашем обществе

Мы желаем улучшения отношений с нашими соседями – Абу-Бекир Шабанович о возобновлении контактов с Западом
25 марта 2025 08:02

Мы желаем улучшения отношений с нашими соседями – Абу-Бекир Шабанович о возобновлении контактов с Западом

Лукашенко: Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ
10 февраля 2025 19:33

Лукашенко: Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты
23 декабря 2024 18:53

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты

Это место объединило сразу 4 конфессии! В белорусском Ивье живут католики, православные, мусульмане и иудеи
17 декабря 2024 16:10

Это место объединило сразу 4 конфессии! В белорусском Ивье живут католики, православные, мусульмане и иудеи

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?
13 сентября 2023 20:06

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?
29 ноября 2022 18:01

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?

«Проявят милосердие к этим беженцам». Муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси призвал помочь людям на границе
12 ноября 2021 15:40

«Проявят милосердие к этим беженцам». Муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси призвал помочь людям на границе

«Этот бумеранг сейчас возвращается к ним». Что сказал муфтий Мусульманского объединения Беларуси о беженцах?
11 ноября 2021 17:46

«Этот бумеранг сейчас возвращается к ним». Что сказал муфтий Мусульманского объединения Беларуси о беженцах?

Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема
05 августа 2021 21:09

Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире
21 декабря 2020 16:39

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире