Александр Лукашенко направил обращение участникам IV Международного антифашистского конгресса

Минск принимает IV Международный антифашистский конгресс. Даты его проведения выбраны неслучайно: в Беларуси проходят мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это очередное напоминание о том, как важно сохранять правду о событиях тех лет. Обращение участникам конгресса направил Александр Лукашенко.

«Сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и предаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников», – подчеркнул Президент. Александр Лукашенко убежден, что голос конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны. Форум объединил участников из тридцати шести стран. Это военные делегации, дипломатический корпус, экспертное сообщество и ветераны Великой Отечественной войны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Великая Победа не просто не должна быть забыта, а не должно быть сомнений о том, что она была, и советский народ совершил величайший подвиг. А попытки стран Запада переписать историю – это не что иное, как возрождение современного нацизма. Сегодня человечество, наверное, сдает экзамен на прочность, как мы усвоили уроки истории. Сможем ли мы допустить, чтобы история вышла на новый виток и вновь развязалось кровопролитие на нашей земле? Мы этого допустить не можем. Жизнь показывает, даже самую страшную боль могут попытаться заглушить или переписать, как поступают на Западе. А потому о прошлом нужно говорить много и часто, на самых разных площадках. Сегодня в работе конгресса участвуют делегаты порядка 40 стран. Это говорит о понимании: возрождение нацизма – угроза планетарного масштаба. Иностранные гости, посещая Хатынь, мемориалы Брестской крепости и места массовых расстрелов, признают: опыт Беларуси в сохранении исторической памяти – это верное направление.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья, глава фонда «Польская правда»:

У вас хорошая идея продвигать память. Это круто, так надо. В Европе об этом забывают.