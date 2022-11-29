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«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?

29 ноября 2022 18:01
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Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память останется в родной стране навсегда. В Минске простились с Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министра иностранных дел не стало в минувшую субботу, 26 ноября. Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров. Одним из первых туда пришел Президент Беларуси. Но здесь, казалось, вся страна. Мысленно так точно.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-1

Родные, друзья, коллеги, высшие должностные лица страны и простые белорусы, у которых болью в сердце отозвалась эта утрата, проводили в последний путь выдающегося политического деятеля. Владимир Макей был истинным государственником и настоящим патриотом. На разных высоких постах он отдавал все силы служению Родине. Развивал лучшие традиции белорусской дипломатии и делал все для укрепления авторитета нашей страны на международной арене. Надежный друг, добрый семьянин, любящий отец и муж. Это потеря не только для родных и близких. Это утрата для всей страны.  

О яркой дороге и последнем пути Владимира Макея расскажет Евгений Пустовой.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-4

Столько цветов может быть только в начале августа. Это время рождения Владимира Макея. Только такая погода может передать печаль от утраты великого современника.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-7

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Прежде всего, мы все-таки прощаемся с человеком. Это и любящий муж, это мудрый отец, это надежный, преданный друг. Безусловно, Владимир Владимирович Макей был дипломат-профессионал. Он был дипломатом от бога.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-10

Сложный и тернистый путь на главную трибуну мировой дипломатии начался с этой скромной деревушки. Такой наш политический истеблешмент по-белорусски, со сціплым бэкграундом и сердцем на разрыв ради родной Беларуси.  

«Такія людзі нараджаюцца раз у 100 год». С какими словами Владимира Макея провожали в последний путь?  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-13

Церемония прощания в Доме офицеров. Символично. Полковник запаса, генерал от дипломатии. До конца остался верен присяге. Про таких говорят: горел на работе. Но вернее сказать – служил Отечеству.  

«Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем.  

Сложный путь служения стране на гражданском поприще начался с Администрации Президента. Именно из окон здания по адресу Карла Маркса, 38 Владимир Макей и начал пробивать окно в мир для белорусской дипломатии. По этому пути сегодня еще раз прошелся глава государства. Рука об руку. Редко кто с такой незапятнанной репутацией, выдержкой, и преданностью. Макей достойно пронес свой сложный крест служения Беларуси.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-16

Интеллигентный, умный, образованный, истинный патриот страны. Очень трудно говорить в этот день, действительно, слезы наворачиваются на глаза, потому что потеря очень большая для нашей страны.  

Поплавская на прощании с Макеем: «Это большая беда и удар не только для его прекрасной семьи». Подробнее.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-19

Печаль всей Беларуси на лице Президента. Сегодня слова лишние. Сегодня страна прощается с верным сыном Отечества, архитектором белорусской дипломатии, министром с душой поэта. Малая родина помнит государственного деятеля Макея не только по большим делам ради страны. Для них он был и будет Володей, душевным собеседником.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был.  

Человеком с искренними поступками.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-22

Тамара Башко, учительница Владимира Макея:  
Мальчишки ж конфликтуют, дерутся. Он был как миротворец. Он: это так, это так. Все, успокоились. Понимаете, он разрешал все конфликты.  

Мирить – макеевский принцип стал принципом белорусской дипломатии. Его деревня Некрашевичи в Кореличском районе. Там же Мирский замок. Стены межконфессионального мира Макей тоже выстраивал. Удалось. Как и хотел: сегодня духовенство разных конфессий держалось вместе. Буквально в пятницу, 25 ноября, он встречался с представителем костела.  

«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-25

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:  
Об этом человеке можно сказать много, и это займет не часы, а дни. Но два эпизода, которые сейчас стоят у меня перед глазами. Первый эпизод, когда мы вместе были (и в радости, и в горе, мы говорим) на мемориале «Яма», который символизирует жертв холокоста. И его речь, его глаза, его ощущения боли, которые испытал еврейский народ в Беларуси. И второй эпизод, тоже связанный с памятью и с историей, в Новогрудке, в Налибоках. Когда он встретился с одним из, кто защищался из отряда Бельских, он не приехал туда один. Он привез туда свою семью, своих детей, чтобы показать, как надо защищать свою землю, свою родину.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-28

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:  
Я надеюсь, что последователи этой активной международной политики, связей с иностранными государствами, особенно с исламским миром будут продолжаться. И мы в память об этом замечательном человеке, моем земляке, рано ушедшем из жизни, будем воплощать в активизацию наших действий.  

За любовь к газетам с трехлетнего возраста сосед назвал Макея белорусским Громыко. Но вместо мистера «нет» он стал самым учтивым из дипломатов. Учитывать приходилось многие нюансы. Учтивым был и в вышиванке, и даже с автоматом. Но непоколебимым всегда, когда речь шла об интересах страны. Вот она – суть белорусской дипломатии.  

Макей: «Беларусь – это не корабль, который дрейфует то в одну, то в другую сторону, не зная, в какую гавань прийти». Читать здесь.  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-31

Макея знали. Макея уважали. Здесь политики, дипломаты разных стран и обычные люди. Потому что Макея любили. На церемонии прощания и те, кому положено по протоколу, пришли еще и по велению сердца.  

«Что сделал Владимир Владимирович для нашей страны, мы еще узнаем». Что говорят коллеги министра о покойном?  

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?-34

Всех встречала фотография с дипломатичной, а главное искренней улыбкой Владимира Макея. Черно-белая фотография белоруса, который прожил яркую жизнь вместе с народом и страной.  

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