«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память останется в родной стране навсегда. В Минске простились с Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министра иностранных дел не стало в минувшую субботу, 26 ноября. Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров. Одним из первых туда пришел Президент Беларуси. Но здесь, казалось, вся страна. Мысленно так точно.

Родные, друзья, коллеги, высшие должностные лица страны и простые белорусы, у которых болью в сердце отозвалась эта утрата, проводили в последний путь выдающегося политического деятеля. Владимир Макей был истинным государственником и настоящим патриотом. На разных высоких постах он отдавал все силы служению Родине. Развивал лучшие традиции белорусской дипломатии и делал все для укрепления авторитета нашей страны на международной арене. Надежный друг, добрый семьянин, любящий отец и муж. Это потеря не только для родных и близких. Это утрата для всей страны. О яркой дороге и последнем пути Владимира Макея расскажет Евгений Пустовой.

Столько цветов может быть только в начале августа. Это время рождения Владимира Макея. Только такая погода может передать печаль от утраты великого современника.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прежде всего, мы все-таки прощаемся с человеком. Это и любящий муж, это мудрый отец, это надежный, преданный друг. Безусловно, Владимир Владимирович Макей был дипломат-профессионал. Он был дипломатом от бога.

Сложный и тернистый путь на главную трибуну мировой дипломатии начался с этой скромной деревушки. Такой наш политический истеблешмент по-белорусски, со сціплым бэкграундом и сердцем на разрыв ради родной Беларуси. «Такія людзі нараджаюцца раз у 100 год». С какими словами Владимира Макея провожали в последний путь?

Церемония прощания в Доме офицеров. Символично. Полковник запаса, генерал от дипломатии. До конца остался верен присяге. Про таких говорят: горел на работе. Но вернее сказать – служил Отечеству. «Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем. Сложный путь служения стране на гражданском поприще начался с Администрации Президента. Именно из окон здания по адресу Карла Маркса, 38 Владимир Макей и начал пробивать окно в мир для белорусской дипломатии. По этому пути сегодня еще раз прошелся глава государства. Рука об руку. Редко кто с такой незапятнанной репутацией, выдержкой, и преданностью. Макей достойно пронес свой сложный крест служения Беларуси.

Интеллигентный, умный, образованный, истинный патриот страны. Очень трудно говорить в этот день, действительно, слезы наворачиваются на глаза, потому что потеря очень большая для нашей страны. Поплавская на прощании с Макеем: «Это большая беда и удар не только для его прекрасной семьи». Подробнее.

Печаль всей Беларуси на лице Президента. Сегодня слова лишние. Сегодня страна прощается с верным сыном Отечества, архитектором белорусской дипломатии, министром с душой поэта. Малая родина помнит государственного деятеля Макея не только по большим делам ради страны. Для них он был и будет Володей, душевным собеседником. «Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был. Человеком с искренними поступками.

Тамара Башко, учительница Владимира Макея:

Мальчишки ж конфликтуют, дерутся. Он был как миротворец. Он: это так, это так. Все, успокоились. Понимаете, он разрешал все конфликты. Мирить – макеевский принцип стал принципом белорусской дипломатии. Его деревня Некрашевичи в Кореличском районе. Там же Мирский замок. Стены межконфессионального мира Макей тоже выстраивал. Удалось. Как и хотел: сегодня духовенство разных конфессий держалось вместе. Буквально в пятницу, 25 ноября, он встречался с представителем костела. «Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем.

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Об этом человеке можно сказать много, и это займет не часы, а дни. Но два эпизода, которые сейчас стоят у меня перед глазами. Первый эпизод, когда мы вместе были (и в радости, и в горе, мы говорим) на мемориале «Яма», который символизирует жертв холокоста. И его речь, его глаза, его ощущения боли, которые испытал еврейский народ в Беларуси. И второй эпизод, тоже связанный с памятью и с историей, в Новогрудке, в Налибоках. Когда он встретился с одним из, кто защищался из отряда Бельских, он не приехал туда один. Он привез туда свою семью, своих детей, чтобы показать, как надо защищать свою землю, свою родину.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:

Я надеюсь, что последователи этой активной международной политики, связей с иностранными государствами, особенно с исламским миром будут продолжаться. И мы в память об этом замечательном человеке, моем земляке, рано ушедшем из жизни, будем воплощать в активизацию наших действий. За любовь к газетам с трехлетнего возраста сосед назвал Макея белорусским Громыко. Но вместо мистера «нет» он стал самым учтивым из дипломатов. Учитывать приходилось многие нюансы. Учтивым был и в вышиванке, и даже с автоматом. Но непоколебимым всегда, когда речь шла об интересах страны. Вот она – суть белорусской дипломатии. Макей: «Беларусь – это не корабль, который дрейфует то в одну, то в другую сторону, не зная, в какую гавань прийти». Читать здесь.

Макея знали. Макея уважали. Здесь политики, дипломаты разных стран и обычные люди. Потому что Макея любили. На церемонии прощания и те, кому положено по протоколу, пришли еще и по велению сердца. «Что сделал Владимир Владимирович для нашей страны, мы еще узнаем». Что говорят коллеги министра о покойном?