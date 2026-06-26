ВОЗ призывает к срочным мерам из-за аномальной жары в Европе

Температура в регионе растет вдвое быстрее глобального показателя, повышая риск экстремальных волн тепла. Организация требует увеличить инвестиции в здравоохранение и ускорить борьбу с изменением климата. Рекордная жара уже привела к гибели десятков людей, сбоям в работе транспорта и энергосистем, закрытию школ и вынужденному переходу к ночному сбору урожая.