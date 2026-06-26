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ВОЗ призывает к срочным мерам из-за аномальной жары в Европе

26 июня 2026 08:51
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Всемирная организация здравоохранения призвала правительства принять срочные меры из-за аномальной жары в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ призывает к срочным мерам из-за аномальной жары в Европе-2

Температура в регионе растет вдвое быстрее глобального показателя, повышая риск экстремальных волн тепла. Организация требует увеличить инвестиции в здравоохранение и ускорить борьбу с изменением климата. Рекордная жара уже привела к гибели десятков людей, сбоям в работе транспорта и энергосистем, закрытию школ и вынужденному переходу к ночному сбору урожая.

# Погода

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