Шоу тигров и итальянский темперамент – в Белгосцирке представили новую программу «Фиеста»

Александра Каштанова, ведущая: Хочется, чтобы вы нам сегодня рассказали про новую программу в Белгосцирке.

Музыка лета, яркие костюмы, итальянский темперамент и атмосфера беззаботного отпуска. А все это «Фиеста» в Белгосцирке. О том, что увидят зрители в новой программе и какие номера готовят артисты, узнали у наших гостей.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Вы знаете, что итальянские артисты, которые работают в этой программе, у нас уже выступали, но они выступали с отдельными номерами. Сейчас создана полноценная программа, где задействованы итальянские артисты, латиноамериканские артисты, белорусские артисты, европейские артисты, российские артисты. Программа очень насыщенная. Первые выступления артистов показали, что зрителю очень зашла программа. Мы сейчас работаем даже не то, что пятница, суббота, воскресенье. Среда – стопроцентные залы. Артисты высочайшего уровня. Все-таки династия Тони итальянская, конечно, это просто что-то фантастическое.

Александр Меженный, ведущий:

Что самое сложное в работе с тигром? Раскрашивать их в разные цвета или что-то другое?

Бруно Тони, артист итальянского цирка:

Раскрашивать тигров самое сложное. Я занимаюсь тиграми с самого детства. Я их вырастил, и поэтому сегодня мы настоящая семья. Я как отец, а они мои сыновья. У каждого тигра свой характер, и это обязательно нужно учитывать. Иногда тигры нервничают, поэтому нужно сохранять взаимоуважение и контакт между дрессировщиком и тигром.