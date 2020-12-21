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Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

21 декабря 2020 16:39
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Новости Беларуси. Один из главных посылов, озвученных Александром Лукашенко 21 декабря, – сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир в Беларуси. Речь о межрелигиозном согласии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить

Начинается череда рождественских и новогодних праздников. Символично, что именно в это время, время светлых и чистых помыслов, четыре самые крупные конфессии Беларуси объединились, чтобы подписать обращение о мире.

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире-1

«Приближаются радостные праздничные дни, которые всегда отмечаются в нашей стране в духе мира, взаимоуважения и добрососедства. Путь к миру и согласию был долгим, через скорби и испытания. Ужасы войн и хаос противостояний, которые начинались со споров об истине, убедили наших предков, что мир на земле, где Бог определил жить вместе людям разных национальностей, религий и взглядов, есть самая главная задача и урок человеческой жизни. Поэтому наши предки строили храмы на одних улицах, вместе защищали Родину», – говорится в обращении.

В совместном послании четырех конфессий к белорусам также отмечается, что единым для всех религий является понятие мира и любви к ближнему.  

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире-4

«Завершается календарный год, и мы обращаем наше слово любви с переживанием к каждому соотечественнику и призываем к миру, к прощению и примирению; призываем забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе. Каждый рожденный по благословению свыше да будет достоин быть в нем желанным жильцом, соседом, другом, родственником и близким человеком».  

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире-7

Подписали данное обращение митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович и главный раввин Объединения иудейских религиозных общин Дойч Шнеер Заламан.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Анте Йозич # Абу-Бекир Шабанович # Дойч Шнеер Заламан # Фотофакт

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