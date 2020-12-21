Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

Новости Беларуси. Один из главных посылов, озвученных Александром Лукашенко 21 декабря, – сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир в Беларуси. Речь о межрелигиозном согласии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить Начинается череда рождественских и новогодних праздников. Символично, что именно в это время, время светлых и чистых помыслов, четыре самые крупные конфессии Беларуси объединились, чтобы подписать обращение о мире.

«Приближаются радостные праздничные дни, которые всегда отмечаются в нашей стране в духе мира, взаимоуважения и добрососедства. Путь к миру и согласию был долгим, через скорби и испытания. Ужасы войн и хаос противостояний, которые начинались со споров об истине, убедили наших предков, что мир на земле, где Бог определил жить вместе людям разных национальностей, религий и взглядов, есть самая главная задача и урок человеческой жизни. Поэтому наши предки строили храмы на одних улицах, вместе защищали Родину», – говорится в обращении. В совместном послании четырех конфессий к белорусам также отмечается, что единым для всех религий является понятие мира и любви к ближнему.

«Завершается календарный год, и мы обращаем наше слово любви с переживанием к каждому соотечественнику и призываем к миру, к прощению и примирению; призываем забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе. Каждый рожденный по благословению свыше да будет достоин быть в нем желанным жильцом, соседом, другом, родственником и близким человеком».