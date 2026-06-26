Как ухаживать за жирной кожей летом? Ответила косметолог

Ксения Подгорная, врач-косметолог:

Летом многие пациенты отмечают, что кожа становится более жирной, хочется чаще умываться, использовать более легкие косметические средства, промакивать лицо салфетками, а особенно это характерно для пациентов с комбинированным и жирным типом кожи.

Почему же так происходит? Летом более высокая температура и влажность, а это в первую очередь усиливает работу сальных желез. Также солнце является одним из важных триггеров увеличения жирности нашей кожи. Также летом мы злоупотребляем сладкими напитками и, конечно же, молочными продуктами, а в частности мороженым, которое тоже будет усиливать напрямую работу сальных желез. Также использование неподходящих для нашей кожи SPF-средств или средств с очень плотной основой, которая содержит какие-то масла. Также жирность кожи может провоцировать плотное тональное средство, а особенно их наслаивание на солнцезащитное средство, а еще переочищение кожи.