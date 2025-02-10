Лукашенко: Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ

В Беларуси представители многих религий живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. Наша этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих, особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал Президент на встрече с представителями религиозных конфессий во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В странах исламского мира наш Президент – самый рукопожатый европейский лидер. Перед ним всегда расстилают самый роскошный ковер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так сложилось в моей президентской жизни, что с мусульманскими странами, практически со всеми, у меня прекрасные отношения. Больше чем прекрасные. Я всегда с уважением относился к ним, они меня нормально воспринимают, несмотря на то, что я не мусульманин. Поэтому когда мне накануне выборов мусульмане богатые, во власти: Александр Григорьевич, мы поможем, мы свяжемся с мусульманами в Минске, в Беларуси. Я говорю: не надо связываться, у меня с нашими мусульманами в Беларуси очень хорошие отношения, они никогда не подводили.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

Я с большой радостью, Александр Григорьевич, передаю благодарность от наших мусульман, выражаю поддержку от всех нас. И молитвенное благопожелание в успешном выполнении всех этих масштабных задач пятилетки качества, намеченных вами и принятых Всебелорусским народным собранием. Секрет такого религиозного мира прост – самый лучшие черты конфессий отражаются в белорусском характере или даже государственных подходах.

Леонид Бирюк, епископ Объединенной Церкви христиан веры евангельской в Беларуси:

Уважаемый Александр Григорьевич, однажды вы сказали, что любой гражданин нашей страны в праве найти свою дорогу к своему храму. И мы очень благодарны вам, что ваши слова вы полностью реализовываете. Хочу отметить, что в сложные времена пандемии все верующие, не только мы, христиане веры евангельской, могли ходить в свои храмы. Александр Лукашенко:

Вы все говорите о мире. Наши беглые часто меня критикуют: вот Лукашенко, мир, он никогда не будет воевать с Украиной, потому что народ этого не хочет. Слушайте, но Президент и обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ. Если народ не хочет, а Президент будет делать наоборот – это совсем плохо. Бывает, что в обществе не совсем понимают ситуацию, но ты должен убедить людей, ты должен пожертвовать всем, чтобы люди это поняли. В 2020 году помните, пандемия, COVID-19. Как бы я ни стремился до вас достучаться и до своих людей, я искренне признаю, что не все поняли то, что происходит. И то, что наша церковь любых конфессий не отвергает… Время все расставит на свои места. Вы так учите прихожан, всех нас. Время расставило все на свои места. И сейчас мы поняли, кто финансировал, сколько выделяли на эту заразу, откуда она пошла, сколько погибло людей, и признали, что единственный правильный был путь, который выбрали мы с вами.

Религия и демократия – это две параллельные. Не пересекаются. По классике демократия – это власть большинства. В реальности западного мира диктат истеблишмента. А Президент предложил демократию справедливости. Это невзирая на количество верующих – помочь каждой из конфессий создать свой центр притяжения. Лукашенко: такого межконфессионального мира ни в одной стране нет. Подробности здесь.