«Проявят милосердие к этим беженцам». Муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси призвал помочь людям на границе

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:

Братья и сестры, помните, мы все живем под единым Богом. Жизнь вечна, она и в потустороннем мире. И мы все будем в ответе перед творцом всемирным. И я желаю, чтобы каждый из нас мог отчитаться перед Богом, что он жил по его законам, старался делать добро, отличал добро от зла и отвергал это зло, не допускал в свою жизнь сатану. И пусть миром покроется не только наша родная прекрасная Беларусь, но и все правители, все верующие в тех благополучных сегодня в материальном отношении западных государств проявят милосердие к этим беженцам.

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