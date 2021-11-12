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«Проявят милосердие к этим беженцам». Муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси призвал помочь людям на границе

12 ноября 2021 15:40
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Новости Беларуси. Руководители ведущих религиозных конфессий Беларуси от лица христиан, мусульман и иудеев взывают к совести причастных к коллапсу на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проявят милосердие к этим беженцам». Муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси призвал помочь людям на границе-1

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:
Братья и сестры, помните, мы все живем под единым Богом. Жизнь вечна, она и в потустороннем мире. И мы все будем в ответе перед творцом всемирным. И я желаю, чтобы каждый из нас мог отчитаться перед Богом, что он жил по его законам, старался делать добро, отличал добро от зла и отвергал это зло, не допускал в свою жизнь сатану. И пусть миром покроется не только наша родная прекрасная Беларусь, но и все правители, все верующие в тех благополучных сегодня в материальном отношении западных государств проявят милосердие к этим беженцам.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Абу-Бекир Шабанович # Фотофакт

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