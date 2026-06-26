Делегация Краснодарского края принимает участие в XIII Форуме регионов Беларуси и России

«Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России» – такова главная тема форума регионов. 26 июня – ключевые события программы. В Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» пройдет ряд важных встреч. Кульминация дня – пленарное заседание, посвященное вопросам межрегионального сотрудничества и устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Форуме регионов участвует и делегация Краснодарского края. Свои достижения презентуют агропромышленные предприятия. На стенде представлена продукция кубанских виноделов, а также мясные и молочные товары. Стороны нацелены на объединение усилий в создании комфортных условий для бизнеса с целью достижения большего результата.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России

Мы должны сделать все, чтобы и бизнес Краснодарского края, и бизнес Гродненской области ощущал рынок, понимал, что нужно делать, исходя из конкуренции, которая на рынке есть, и, конечно, продавал свою продукцию.

Как отмечают участники выставки из России, при производстве делают акцент на качестве товаров. Такой подход является определяющим и для нашей страны.