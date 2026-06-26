БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов

Первые знаки «Товар Союзного государства» вручили 26 июня машиностроительным гигантам страны на полях XIII Форума регионов Беларуси и России. Новый статус присвоен карьерному самосвалу БЕЛАЗ и электробусу МАЗ. Торжественная церемония вручения состоялась на Уличной площадке Минского международного выставочного центра «БелЭкспо», где 26 июня пройдут ключевые события форума.

Маркировка «Товар Союзного государства» служит официальным знаком качества. Она подтверждает высокий уровень локализации производства на предприятиях, а также защищает отечественные бренды от недобросовестной конкуренции и копирования со стороны производителей. Отметим, новый статус учрежден постановлением Совмина Союзного государства. Выдавать официальные заключения уполномочены торгово-промышленные палаты Беларуси и России. Для этого БелТПП в мае утвердила специальное положение, которое оценивает уровень производственной кооперации.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ»: Продукт Союзного государства – это продукт, который продается и в Беларуси, и в Российской Федерации. Понятно, это автобус, который является, я не стесняясь скажу, брендом Республики Беларусь. Это новинка, новый продукт в линейке, – сочлененный электробус. Электробус модно, в сочлененном транспорте мы одни из лидеров.

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»: Для нас это дополнительная гордость, почетно получить звание одним из первых. Более конкретное наполнение – это как раз то, над чем сейчас работают органы власти, для того, чтобы выработать какие-то механизмы, которые позволят таким продуктам получать определенные преференции на общем рынке. Пока это вопрос открытый, но мы надеемся. Мы понимаем, что этот статус будет еще обречен некими преференциями.

В выставочный комплекс уже прибыли председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. Символичным нажатием красной кнопки они дали официальный старт выставки-ярмарке, которая в эти дни проходит на полях форума. После лично ознакомились с промышленным потенциалом двух стран.

Кроме того, 26 июня запланированы двусторонние переговоры Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко. Они также проведут встречу с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Беларуси. Итоги работы форума подведут на пленарном заседании. Там же будут подписаны масштабные межрегиональные соглашения.