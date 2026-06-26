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БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов

26 июня 2026 07:57
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Первые знаки «Товар Союзного государства» вручили 26 июня машиностроительным гигантам страны на полях XIII Форума регионов Беларуси и России. Новый статус присвоен карьерному самосвалу БЕЛАЗ и электробусу МАЗ. Торжественная церемония вручения состоялась на Уличной площадке Минского международного выставочного центра «БелЭкспо», где 26 июня пройдут ключевые события форума. 

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов-2

Маркировка «Товар Союзного государства» служит официальным знаком качества. Она подтверждает высокий уровень локализации производства на предприятиях, а также защищает отечественные бренды от недобросовестной конкуренции и копирования со стороны производителей. Отметим, новый статус учрежден постановлением Совмина Союзного государства. Выдавать официальные заключения уполномочены торгово-промышленные палаты Беларуси и России. Для этого БелТПП в мае утвердила специальное положение, которое оценивает уровень производственной кооперации.

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов-4

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ»:
Продукт Союзного государства – это продукт, который продается и в Беларуси, и в Российской Федерации. Понятно, это автобус, который является, я не стесняясь скажу, брендом Республики Беларусь. Это новинка, новый продукт в линейке, – сочлененный электробус. Электробус модно, в сочлененном транспорте мы одни из лидеров.

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов-6

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Для нас это дополнительная гордость, почетно получить звание одним из первых. Более конкретное наполнение – это как раз то, над чем сейчас работают органы власти, для того, чтобы выработать какие-то механизмы, которые позволят таким продуктам получать определенные преференции на общем рынке. Пока это вопрос открытый, но мы надеемся. Мы понимаем, что этот статус будет еще обречен некими преференциями.

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов-8

В выставочный комплекс уже прибыли председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. Символичным нажатием красной кнопки они дали официальный старт выставки-ярмарке, которая в эти дни проходит на полях форума. После лично ознакомились с промышленным потенциалом двух стран.

Кроме того, 26 июня запланированы двусторонние переговоры Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко. Они также проведут встречу с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Беларуси. Итоги работы форума подведут на пленарном заседании. Там же будут подписаны масштабные межрегиональные соглашения.

# Валерий Иванкович # Сергей Лесин # Союзное государство

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