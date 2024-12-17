Это место объединило сразу 4 конфессии! В белорусском Ивье живут католики, православные, мусульмане и иудеи

Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Позняк, СТВ:

Нет, мы не на побережье Атлантики, и это не бразильский Рио-де-Жанейро. Это наше Ивье. Статуя Христа весьма схожа с той самой латиноамериканской знаменитостью, и здесь тоже самое популярное место для фото. Кстати, обратите внимание на положение рук Иисуса. Он как будто хочет обнять этот белорусский городок. И нужно сказать, обнять есть за что. Дело в том, что на этой земле из века в век мирно живут православные, католики, мусульмане, иудеи. И не просто живут, а ходят друг к другу в гости, создают семьи, вместе отмечают праздники и толокой строят дома. В общем, большая, межконфессиональная, дружная семья. Банально, скажете вы, эдакий журналистский штамп, а вы съездите на Ближний Восток и порассуждайте там о ценности таких понятий.

Игорь Позняк:

И поищите там или в другой части континента, если, конечно, получится, вот такой памятник – стелу сразу четырех конфессий. Четыре стороны, четыре грани, четыре храма фактически на расстоянии вытянутой руки. Вы все еще считаете это банальным или же бесценным? Если покопаться и порассуждать глубже.

Муфтий Абу-Бекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

Я как дитя войны помню все эти военные картины, страшные и ужасные. Я против фашизма, против проявления шовинизма, национализма и прочих недостатков в отношениях между людьми. Беларусь – это военный коридор между Востоком, Западом, Югом, Севером. Здесь столько прошло завоевателей! И на Восток, и обратно. И вот это единение религиозное повлияло на единение нравственные проживающих здесь людей и помогло выживать в самых сложных ситуациях. Вот почему и на сегодня это сохранилось.

Ксендз Павел Колесник, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Ивье:

Мусульмане угощают конфетами. Когда празднуют свои праздники, они угощают в том числе и всех жителей города. Наши тоже делятся этой радостью. То есть на самом деле переплетение очень тесное. Настолько привыкли друг к другу, настолько относятся хорошо, что просто нет повода для конфликта. Наш Президент это тоже понимает, и поэтому поддерживает религию, свободу, которую мы имеем в религии.