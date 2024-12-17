Это место объединило сразу 4 конфессии! В белорусском Ивье живут католики, православные, мусульмане и иудеи

Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
Нет, мы не на побережье Атлантики, и это не бразильский Рио-де-Жанейро. Это наше Ивье. Статуя Христа весьма схожа с той самой латиноамериканской знаменитостью, и здесь тоже самое популярное место для фото. Кстати, обратите внимание на положение рук Иисуса. Он как будто хочет обнять этот белорусский городок. И нужно сказать, обнять есть за что.
Дело в том, что на этой земле из века в век мирно живут православные, католики, мусульмане, иудеи. И не просто живут, а ходят друг к другу в гости, создают семьи, вместе отмечают праздники и толокой строят дома. В общем, большая, межконфессиональная, дружная семья. Банально, скажете вы, эдакий журналистский штамп, а вы съездите на Ближний Восток и порассуждайте там о ценности таких понятий.
Игорь Позняк:
И поищите там или в другой части континента, если, конечно, получится, вот такой памятник – стелу сразу четырех конфессий. Четыре стороны, четыре грани, четыре храма фактически на расстоянии вытянутой руки. Вы все еще считаете это банальным или же бесценным? Если покопаться и порассуждать глубже.
Муфтий Абу-Бекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:
Я как дитя войны помню все эти военные картины, страшные и ужасные. Я против фашизма, против проявления шовинизма, национализма и прочих недостатков в отношениях между людьми.
Беларусь – это военный коридор между Востоком, Западом, Югом, Севером. Здесь столько прошло завоевателей! И на Восток, и обратно. И вот это единение религиозное повлияло на единение нравственные проживающих здесь людей и помогло выживать в самых сложных ситуациях. Вот почему и на сегодня это сохранилось.
Ксендз Павел Колесник, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Ивье:
Мусульмане угощают конфетами. Когда празднуют свои праздники, они угощают в том числе и всех жителей города. Наши тоже делятся этой радостью. То есть на самом деле переплетение очень тесное. Настолько привыкли друг к другу, настолько относятся хорошо, что просто нет повода для конфликта. Наш Президент это тоже понимает, и поэтому поддерживает религию, свободу, которую мы имеем в религии.
Протоиерей Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей Ивьевского округа:
Бог есть любовь. И когда муж с женой приходят за ручки взявшись, это свидетельство чего? Свидетельство любви в семье, в обществе. А есть такой закон «разделяй и властвуй». И хорошо этот закон нам известен, чей он и кто его сеет. Поэтому чем больше раздора, тем проще нами управлять извне.
Надо отдать должное Президенту за сохранность той идеологии, тех ценностей, на которых зиждится наша жизнь. Когда человек, будь православный, католик, мусульманин, если он знает или понимает предназначение своей сущности, призвания, жизни как человека, как мужа, как жены, как ребенка, как отца и матери, как жителя государства...