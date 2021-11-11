«Этот бумеранг сейчас возвращается к ним». Что сказал муфтий Мусульманского объединения Беларуси о беженцах?

Новости Беларуси. Мусульманское общество озабочено тем, что мигранты столкнулись с высоким уровнем непонимания и недружелюбия со стороны руководителей западных государств и наших соседей. Это отметил муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обязательной пятничной молитве будет объявлен сбор средств для поддержки беженцев. Муфтий отметил, что, не получив на границе разрешения прохода в Европу, женщины с детьми и пожилые люди возвращаются в Минск и приходят в мечеть. Неравнодушные люди проявляют милосердие к беженцам и всячески помогают.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:

Народ бежит от крови, народ бежит от голода, народ не хочет воевать – он хочет мирно трудиться. Поток беженцев, мигрантов, как бы мы их не называли – обездоленные люди пытаются прийти к тем хозяевам, которые их разорили, которые проповедовали высокие демократические основы жизни этих государств. Которые несли якобы свет демократии, свободы и благополучия. Так вот, этот бумеранг сейчас возвращается к ним.