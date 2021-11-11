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«Этот бумеранг сейчас возвращается к ним». Что сказал муфтий Мусульманского объединения Беларуси о беженцах?

11 ноября 2021 17:46
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Новости Беларуси. Мусульманское общество озабочено тем, что мигранты столкнулись с высоким уровнем непонимания и недружелюбия со стороны руководителей западных государств и наших соседей. Это отметил муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Этот бумеранг сейчас возвращается к ним». Что сказал муфтий Мусульманского объединения Беларуси о беженцах?-1

На обязательной пятничной молитве будет объявлен сбор средств для поддержки беженцев. Муфтий отметил, что, не получив на границе разрешения прохода в Европу, женщины с детьми и пожилые люди возвращаются в Минск и приходят в мечеть. Неравнодушные люди проявляют милосердие к беженцам и всячески помогают.  

«Этот бумеранг сейчас возвращается к ним». Что сказал муфтий Мусульманского объединения Беларуси о беженцах?-4

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:  
Народ бежит от крови, народ бежит от голода, народ не хочет воевать – он хочет мирно трудиться. Поток беженцев, мигрантов, как бы мы их не называли – обездоленные люди пытаются прийти к тем хозяевам, которые их разорили, которые проповедовали высокие демократические основы жизни этих государств. Которые несли якобы свет демократии, свободы и благополучия. Так вот, этот бумеранг сейчас возвращается к ним.  

«Этот бумеранг сейчас возвращается к ним». Что сказал муфтий Мусульманского объединения Беларуси о беженцах?-7

Мечеть собирает теплые вещи, одеяла, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости для беженцев. На следующей неделе гуманитарную помощь от мусульманского объединения передадут на границу. Мусульмане Беларуси, как и представители других конфессий, с большим вниманием относятся к проблеме беженцев. Беларусь стремится обеспечить мирное проживание людей разных национальностей в одной стране.  

# Беженцы # общество # Абу-Бекир Шабанович # Фотофакт

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