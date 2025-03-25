География подарков – 68 стран. Они хранятся во Дворце Независимости, сегодня сменили локацию. Словом, через эту экспозицию можно проследить дружественные отношения нашей страны. О возобновлении таких контактов с западными государствами сегодня думают многие.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

Мы желаем, конечно же, буквально не откладывая на завтра, улучшения отношений с нашими соседями. К сожалению, вот этот период последний, я бы сказал, очень сложный, черный период, он как-то нарушает эти отношения. Как-то наши братские народы, наши семьи разделены государственной границей и, к сожалению, западным влиянием.