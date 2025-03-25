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Мы желаем улучшения отношений с нашими соседями – Абу-Бекир Шабанович о возобновлении контактов с Западом

25 марта 2025 08:02
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В выставочном комплексе «БелЭкспо» сегодня, 25 марта, открыта экспозиция. Можно увидеть подарки, которые преподносили белорусскому лидеру, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы желаем улучшения отношений с нашими соседями – Абу-Бекир Шабанович о возобновлении контактов с Западом-2

География подарков – 68 стран. Они хранятся во Дворце Независимости, сегодня сменили локацию. Словом, через эту экспозицию можно проследить дружественные отношения нашей страны. О возобновлении таких контактов с западными государствами сегодня думают многие. 

Мы желаем улучшения отношений с нашими соседями – Абу-Бекир Шабанович о возобновлении контактов с Западом-4

Абу-Бекир Шабанович, муфтий, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:
Мы желаем, конечно же, буквально не откладывая на завтра, улучшения отношений с нашими соседями. К сожалению, вот этот период последний, я бы сказал, очень сложный, черный период, он как-то нарушает эти отношения. Как-то наши братские народы, наши семьи разделены государственной границей и, к сожалению, западным влиянием.

# Инаугурация # Александр Лукашенко # Абу-Бекир Шабанович # Международная политика

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