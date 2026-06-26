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Литва получила почти 1 млрд евро по программе ЕС

26 июня 2026 08:50
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К событиям за рубежом. Литва получила первый транш почти миллиард евро в рамках программы Европейского фонда действий в области безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва получила почти 1 млрд евро по программе ЕС-2

Средства направят на укрепление обороноспособности и реализацию планов по созданию к 2030 году новой сухопутной дивизии с современным вооружением. Всего программа предусматривает выделение до 150 миллиардов евро льготных кредитов на совместные закупки техники и укрепление оборонно-промышленной базы ЕС. 

# Новости Литвы

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