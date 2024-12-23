Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты

Межконфессиональный мир. Как в Беларуси уживаются больше двух десятков религиозных конфессий? В чем главная духовная миссия? И переживает ли мир глобальный кризис веры? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся представители разных конфессий, теологов и духовных практиков. «Здесь мудрость Лукашенко»

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Наши конфессии здесь работают не в вакууме. Мы для них создали благоприятную среду, светская власть создала, но в сотрудничестве с ними. Они проявляют мудрость, взаимное уважение. И прихожане, и настоятели. Но светская власть создала условия. То есть светская власть не манипулирует конфессиями с целью натравливания одних социальных групп на другие группы, выстраивания той или иной политической линии. Даже вспомните, в 2020 году определенные приверженцы той или иной веры хулиганили у нас в центре Минска – мы не обвинили конфессию. Мы сказали, что есть лица, которые привержены определенных взглядов, религиозных в том числе. Где-то там у какого-то собора прячутся. Но мы не обвинили конфессию. Мы сказали, что нам не нужна эта конфессия? Нет. И никогда так не скажем. Потому что когда мы говорим «это наш поляк», «наш украинец», «наш русский» – это наш еврей, наш мусульманин, это наш христианин. Пускай он будет поляком или русским. Это наши люди, и мы ни от кого никогда не откажемся. Преступник может быть и женского, и мужского пола. Может быть и евреем, и русским, и белорусом. Поэтому здесь наша взвешенная позиция. Здесь мудрость Лукашенко. Давайте не будем стесняться. У него хватает осторожности и умеренности. Еще один важный фактор – белорусам свойственно определенное. Там, где украинцы сразу махают шашкой, русских надо разозлить – они потом порвут, как медведь. Белорусы 15 раз посмотрят по сторонам, 20 раз отмерят. Тоже наш характер. Это хороший характер. Поэтому мы и являемся донорами стабильности, мира и религиозной терпимости, потому что мы все-таки лучше послушаем, обсудим – потом ввяжемся в драку. У наших определенных соседей немножко по-другому, причем мы их тоже не обвиняем. Мы понимаем, что у них это тоже по-живому и вызвано определенными обстоятельствами. Сергей Герасименя: если мы защитим белорусский уклад жизни, религии будут жить в мире и порядке. Подробнее.

Иногда толерантность может переходить во вседозволенность

Ксендз-каноник Франц Рудь, настоятель прихода Святых Симона и Елены:

Мы вспоминали это слово, новое слово для нашей культуры – толерантность. Для меня ближе наши слова. Единство, согласие. Потому что они отображают конкретный смысл. Толерантность – это очень широкое слово. И иногда оно может переходить во вседозволенность. И вот это, наверное, то, что произошло во Франции, о которой вы вспоминаете. И хорошо, что мы не допускаем. И вот мы столкнулись сегодня с нашей реальностью, что мы должны беречь ценности, потому что толерантность, оно где-то и демонстрирует совершенно другие ценности, чуждые нашей культуре. И сегодня актуален этот вопрос семейных ценностей, когда его надо возносить в ранг законодательного уровня, когда мы в Конституции прописываем, что семья – это союз мужчины и женщины. Для нас это натурально, но вот приходят другие культуры, которые пытаются нам навязать свои ценности, и тут мы должны защищаться.

Нам не придется защищать религию, если мы будем вовлечены в процесс веры

Отец Александр Пальчевский, и.о. председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Мы всегда говорим о том, чтобы каждый представитель своей религии, к которой он себя относит, чтобы он относился к своей вере, к своей традиции неформально, но глубоко. Потому что мы имеем примеры проявления традиций, обрядов достаточно на таком формальном уровне. Если каждый будет воспринимать свою веру, свою традицию глубоко, если вера будет выражаться действительно в повседневной жизни, в бытовой, в жизни семьи, в том, как человек выполняет свой долг какой-то перед государством, то в таком случае нам не придется защищать нашу веру, нашу традицию, нашу религию, если мы будем глубоко вовлечены в процесс нашей веры. Боровик: государство должно давать возможность расцветать конфессиям на благо нашего общества.

С какими вопросами люди приходят к священнослужителям?

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Мы живем во времени, где быстро и ярко. Соответственно, и появляются вопросы. Первый уровень их вопросов – как быстро и ярко сосуществовать, не потерять то, что медленно, спокойно? И второй момент – как из того, что мы пережили и прошли, как это дальше нести? Если мы только оглядываемся, у кого что плохо, нас же это тоже сильно не укрепит. Надо еще раз посмотреть, что у нас хорошо, где у нас учатся. У меня есть бывшие ученики в Литве, в Грузии, во Франции. Я к ним приезжаю – рта не успеваю раскрыть, они мне рассказывают, как у нас хорошо. Порой надо послушать их, чтобы они немножко о нас сказали с позитивной стороны.

На площади в Ивье установлен почетный знак – дружба между четырьмя конфессиями