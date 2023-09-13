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В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?

13 сентября 2023 20:06
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Новости Беларуси. Премьера фильма состоялась в Ивье в рамках общественно-политического марафона «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?-1

На совместный просмотр в центре культуры и досуга собрались несколько сотен человек. Они же стали участниками диалоговой площадки. Обсуждались самые различные темы – продвижение достижений суверенной Беларуси на международной арене, противодействие вызовам и угрозам стабильности, идеология страны в свете кризиса мирового порядка.

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?-4

Участники акции предложили усилить воспитательную работу с детьми и подростками, а именно, чтобы каждый из них знал не только о событиях, способствующих единению народа, но и проникся глубинным смыслом прошлого и динамикой будущего Беларуси. Среди инициатив – выпуск серии значков и даже мультфильмов о нас как о космической державе, успехах наших ученых в Антарктиде.

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?-7

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:
Единство нашей страны 1939 год – год моего рождения. Именно в это время от рождения я должен был уже быть похороненным, но меня врач спас. И вот это спасение, вся жизнь с тех пор по сегодняшний день – свидетельство того, как жизнь проводить каждым жителем, гражданином своей страны.

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?-10

Александр Ольшевский, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства:
Сейчас очень не хватает литературы о сегодняшнем моменте, сегодняшней Беларуси, о лучшем, что здесь есть, о разных сторонах жизни, о духовной стороне жизни общества, потому что действительно то уникальное, что отличает белорусское общество от других стран.

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?-13

Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»:
Мы стесняемся пропагандировать, в смысле рекламировать, рассказывать, просвещать о нас и наших достижениях.

В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?-16

Подобные встречи позволяют не только сформировать взгляд о прошлом, но и определить вместе будущие ориентиры.

# День народного единства # общество # Абу-Бекир Шабанович # Александр Ольшевский # Светлана Варяница # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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