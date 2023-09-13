В Ивье прошла акция «17 граней единства». Какие вопросы обсуждались в рамках встречи?

Новости Беларуси. Премьера фильма состоялась в Ивье в рамках общественно-политического марафона «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совместный просмотр в центре культуры и досуга собрались несколько сотен человек. Они же стали участниками диалоговой площадки. Обсуждались самые различные темы – продвижение достижений суверенной Беларуси на международной арене, противодействие вызовам и угрозам стабильности, идеология страны в свете кризиса мирового порядка.

Участники акции предложили усилить воспитательную работу с детьми и подростками, а именно, чтобы каждый из них знал не только о событиях, способствующих единению народа, но и проникся глубинным смыслом прошлого и динамикой будущего Беларуси. Среди инициатив – выпуск серии значков и даже мультфильмов о нас как о космической державе, успехах наших ученых в Антарктиде.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

Единство нашей страны – 1939 год – год моего рождения. Именно в это время от рождения я должен был уже быть похороненным, но меня врач спас. И вот это спасение, вся жизнь с тех пор по сегодняшний день – свидетельство того, как жизнь проводить каждым жителем, гражданином своей страны.

Александр Ольшевский, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства:

Сейчас очень не хватает литературы о сегодняшнем моменте, сегодняшней Беларуси, о лучшем, что здесь есть, о разных сторонах жизни, о духовной стороне жизни общества, потому что действительно то уникальное, что отличает белорусское общество от других стран.

Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»:

Мы стесняемся пропагандировать, в смысле рекламировать, рассказывать, просвещать о нас и наших достижениях.