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Туск: Польша тратит почти 7% ВВП на вооружение и обороноспособность

26 июня 2026 08:57
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Премьер‑министр Польши Дональд Туск сообщил, что затраты страны на вооружение и обороноспособность достигли почти 7% ВВП. Заявление прозвучало в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туск: Польша тратит почти 7% ВВП на вооружение и обороноспособность-2

Там прошли переговоры лидеров формата E5 – это Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция. Варшава надеется, что саммит НАТО в Анкаре станет площадкой для призыва к наращиванию оборонного потенциала европейских стран. Напомним, по требованию Вашингтона члены Альянса обязались довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

# Новости Польши

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