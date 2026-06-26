Туск: Польша тратит почти 7% ВВП на вооружение и обороноспособность

Премьер‑министр Польши Дональд Туск сообщил, что затраты страны на вооружение и обороноспособность достигли почти 7% ВВП. Заявление прозвучало в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошли переговоры лидеров формата E5 – это Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция. Варшава надеется, что саммит НАТО в Анкаре станет площадкой для призыва к наращиванию оборонного потенциала европейских стран. Напомним, по требованию Вашингтона члены Альянса обязались довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.