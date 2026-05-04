Новости по тегу #9 мая в Беларуси и в мире

У стеллы «Минск – город герой» встретились те, кому предстоит хранить память о подвиге наших предков и строить будущее страны.
В Беларуси в годы войны пал каждый третий. Страна, которую когда-то приговорили к уничтожению, сегодня – гордая, независимая и бесконечно благодарная подвигу победителей.
Подготовка уже идет полным ходом: участники отрабатывают прохождение по плацу, чеканя шаг и синхронизируя элементы.
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