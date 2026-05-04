Прямой эфир

Новости по тегу #9 мая в Беларуси и в мире

Слет военно-патриотических клубов стартовал в Минске
04 мая 2026 17:54

Слет военно-патриотических клубов стартовал в Минске

Шесть дней до Великой Победы! Беларусь готовится к празднованию 9 Мая
03 мая 2026 07:34

Шесть дней до Великой Победы! Беларусь готовится к празднованию 9 Мая

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали
27 марта 2025 18:47

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали

Почтовая военная цензура в годы Великой Отечественной войны
06 мая 2016 11:10

Почтовая военная цензура в годы Великой Отечественной войны

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минска: план мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы
06 мая 2016 10:20

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минска: план мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы

Ветеран войны Анатолий Кононович: Мечтаю, чтобы молодёжь была настолько преданна нашей Родине, как и мы были раньше!
04 мая 2016 11:15

Ветеран войны Анатолий Кононович: Мечтаю, чтобы молодёжь была настолько преданна нашей Родине, как и мы были раньше!

9 мая 2013 в Минске. Полная видеоверсия шествия
10 мая 2013 10:59

9 мая 2013 в Минске. Полная видеоверсия шествия

9 мая 2013 отметили в Минске после торжественного шествия
09 мая 2013 18:20

9 мая 2013 отметили в Минске после торжественного шествия

Салют 9 мая 2013 в Минске
09 мая 2013 09:45

Салют 9 мая 2013 в Минске

9 мая 2013 в Минске: план праздничных мероприятий
08 мая 2013 19:37

9 мая 2013 в Минске: план праздничных мероприятий

В Минске под дождем 4 мая прошла первая репетиция торжественного шествия ко Дню Победы
04 мая 2013 14:09

В Минске под дождем 4 мая прошла первая репетиция торжественного шествия ко Дню Победы

13 мая 2012 17:55

Посол Германии в Беларуси: Меня всегда трогает то, как белорусы через 67 лет после войны относятся к немцам