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Салют 9 мая 2013 в Минске

09 мая 2013 09:45
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Новости Беларуси. Кульминацией праздничного вечера 9 мая в Беларуси станет праздничный салют, который начнется в 22.00 и озарит небо над Минском, областными центрами Беларуси.  Праздничный салют можно будет наблюдать из любого района Минска. 

Огневая позиция №1 останется на своем прежнем месте, в парке имени 50-летия Победы на набережной Свислочи.

Огневая позиция №2, которая ранее располагалась на пустыре в 800 м от улицы Пригородной, неподалеку от улицы Карастояновой, в этот раз будет перенесена за МКАД в район деревни Зацень.

Третья огневая позиция, как и в прошлом году, разместится непосредственно в аэропорту Минск-1.

Позиция огневой точки №4 изменит свое место и переносится из парка имени 900-летия Минска на берегу Чижовского водохранилища также за МКАД в район Чижовского кладбища.

Огневая позиция №5, которая ранее размещалась на северо-западном берегу водохранилища Дрозды, переносится в район микрорайона Новинки.

Шестая точка не изменит местоположения. Запуск салюта будет проводиться из парка боевых машин одной из воинских частей в военном городке в Уручье.

Салют будет дан 30 залпами. Для этого в Вооруженных Силах применяются салютные установки на базе автомобиля МАЗ с прицепом. Каждая установка насчитывает 240 зарядов диаметром 105 мм, 195 мм и 310 мм. Высота раскрытия фейерверков: от 200-300 м для зарядов 105 мм, но 500 м - для зарядов 310 мм.

 

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