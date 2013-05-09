Салют 9 мая 2013 в Минске

Новости Беларуси. Кульминацией праздничного вечера 9 мая в Беларуси станет праздничный салют, который начнется в 22.00 и озарит небо над Минском, областными центрами Беларуси. Праздничный салют можно будет наблюдать из любого района Минска.

Огневая позиция №1 останется на своем прежнем месте, в парке имени 50-летия Победы на набережной Свислочи.



Огневая позиция №2, которая ранее располагалась на пустыре в 800 м от улицы Пригородной, неподалеку от улицы Карастояновой, в этот раз будет перенесена за МКАД в район деревни Зацень.



Третья огневая позиция, как и в прошлом году, разместится непосредственно в аэропорту Минск-1.



Позиция огневой точки №4 изменит свое место и переносится из парка имени 900-летия Минска на берегу Чижовского водохранилища также за МКАД в район Чижовского кладбища.



Огневая позиция №5, которая ранее размещалась на северо-западном берегу водохранилища Дрозды, переносится в район микрорайона Новинки.



Шестая точка не изменит местоположения. Запуск салюта будет проводиться из парка боевых машин одной из воинских частей в военном городке в Уручье.



Салют будет дан 30 залпами. Для этого в Вооруженных Силах применяются салютные установки на базе автомобиля МАЗ с прицепом. Каждая установка насчитывает 240 зарядов диаметром 105 мм, 195 мм и 310 мм. Высота раскрытия фейерверков: от 200-300 м для зарядов 105 мм, но 500 м - для зарядов 310 мм.