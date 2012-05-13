9 мая в Беларуси. День Победы глазами настоящего героя

Он слишком хорошо помнит, что такое одеваться по боевой тревоге, а потому сегодня не жалеет времени на сборы. Антон Игнатьевич в самый главный в его жизни праздник в очередной раз поправляет галстук. Волнуется. Это нам кажется: до шествия ветеранов еще несколько часов. Но фронтовик как никто знает жизненную цену времени.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

В свое время думали, когда же кончится эта война.

У меня специальный костюм, который одеваю только по большим праздникам. Чувствуется вес. Есть килограмма два.

Но перед самым шествием про те бесценные, но все же ощутимые килограммы, ветераны словно забывают. Кто-то, как наш Антон Игнатьевич, готов пешком пройти всю праздничную передовую. А кто-то, несмотря на возраст, грациозно дает фору молодежи.

Кортеж ветеранов двинулся по проспекту, правда, многих не покидало ощущение, что пешком идут все фронтовики. Рева двигателей просто не было слышно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы твердо заявляем о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и попрания принципов Организации Объединенных Наций. Война прошла смертоносным ураганом по Беларуси, унеся в небытие треть наших сограждан. Белорусский народ выстрадал, заслужил право жить так, как он хочет на своей земле.

Речь президента Антон Игнатьевич слушал в первых рядах. И в том, что такие страницы истории нельзя перечеркивать, с Александром Лукашенко согласился, о чем и сказал ему лично. Президент тепло поприветствовал и пообщался с ветеранами.

Александр Лукашенко:

Пока вы живы, это будет продолжаться. как только вас не станет, нам будет сложнее. Вы не только мне, вы нам нужны, нужны стране, вы нужны молодым людям, которые у вас за спиной. Спасибо вам за Победу и с Победой вас.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

Воодушевление, ведь президент сказал, что у нас независимая республика, что мы сделаем все, чтобы у нас не рвались снаряды, чтобы внуки и правнуки не знали, что такое война.

А молодежь тем временем решила не упускать шанс поздравить живую легенду. Как только Антон Игнатьевич появился в одном из минских парков, нам пришлось становиться в очередь, чтобы с ним пообщаться.

Они воевали в разных уголках страны, но в День Победы обнимаются, словно бок о бок в одном отряде сражались с фашистами.

Прогуливаясь по праздничному плацдарму, Антон Игнатьевич не мог не остановиться у выставки предметов военного времени – вот с такой флягой он и сам ходил в разведку. И как не заглянешь на такой душевный музыкальный огонек. Ветеран в считанные секунды обеспечивает аншлаг молодому дарованию.

И, все же, для Антона Игнатьевича, да и, пожалуй, для всех ветеранов, День Победы – праздник, когда слезы на глаза наворачиваются не только от радости. Фронтовики вспоминают погибших однополчан, а Антон Мачульский обязательно находит возможность и девятого мая приезжает сюда, за полторы сотни километров от Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

Людей ставят, расстреливают, толкают в ямы. И мои родители тоже здесь.

В январе 1943 свои последние шаги здесь делали его родители. Полицаи забрали их в тюрьму после того, как кто-то из соседей донес: дети Мачульских сражаются в партизанском отряде. Антон Игнатьевич с трудом сдерживает слезы, вспоминая, как собирал для родителей передачу. А ее просто отказались принимать.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

Оказалось: не приняли, потому что вторник – день расстрелов.

Вот здесь была одна из ям. Всегда боль. Больше ничего. Боль ни в чем не повинных. Убивать из-за детей? Так это война. А при чем родители, старики?

Когда приходишь, сердце замирает и слезы наворачиваются.

После гибели родителей старшие брат и сестра решили забрать младшего в партизанский отряд. Антон Игнатьевич рассказывает, насколько сложно было выживать в непроходимых лесах. Как вместо соли добавляли сосновые лапки, а ели буквально то, что находили под ногами.

А на этой деревенской улице жизнь Антона Мачульского едва не оборвалась. Фашисты бросили юного партизана на воз с сеном и вот так просто повезли убивать. Гитлеровцев сгубила их же жадность – пока полицаи гонялись за курами, паренька спасла женщина, жившая по соседству.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

Дала руку, в хату и под печь. Немец забегает: «Где маленький партизан?» «Нету». Он два раза выстрелил, и они уехали. Она спасла мне жизнь.

В нескольких километрах от родной деревни ветеран показывает колею, на которой их отряд вел настоящую рельсовую войну. Антон Игнатьевич вместе с боевым товарищем ходил в разведку и передавал партизанам, где и в какое время станцию патрулируют часовые. И именно от этой информации зависел исход всей подрывной операции.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

Ночью подползали, между шпалами устанавливали мину. Когда паровоз идет, сбивает, взрывчатка взрывается. Сколько эшелонов помогли подорвать? Такого счета не было, но десятка два минимум.

А как его боевыми подвигами гордился брат. Они вместе воевали в одном партизанском отряде и всегда вместе отмечали самый светлый в их жизни праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И сегодня Антон Игнатьевич отдал бы многое, чтобы вспомнить фронтовые будни с самыми родными людьми.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

Дорогой брат, поздравляю тебя с Днем Победы. Жаль, что ты не дожил до этого времени. Были бы вы живы, лучше бы поздравили. Жаль, что в этот раз уже не смогли отметить праздник.

Достойно встретить День Победы для Антона Игнатьевича – дело не только воинской, но и семейной чести. Великий праздник он отмечает уже тремя поколениями – вместе с детьми и внуками. И для фронтовика самая главная радость – что маленькая Альбина даже не предполагает, что ее дедушке пришлось пережить.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:

Радость, что все живы, здоровы, что над нами не рвутся снаряды, что мирное время, радость за молодежь, наших внуков, что они это не переживут, и не должны пережить.

День Победы для Антона Игнатьевича – и грустный, и в то же время очень светлый праздник. Война перечеркнула судьбы самых дорогих ему людей, но он искренне верит, что и родители, и погибшие однополчане в эти минуты где-то рядом.