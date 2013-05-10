9 мая 2013 в Минске. Полная видеоверсия шествия

Новости Беларуси. В Минске прошла торжественная церемония возложения венков к монументу Победы в Минске. В церемонии принял участие Президент Беларуси, высшие должностные лица, руководителей госорганов, представителей общественных объединений, духовенства, дипломатического корпуса.



Присутствующие на площади Победы минутой молчания почтили память всех героев и жертв Великой Отечественной войны.

Виктор Костко, участник Великой Отечественной войны:

В 1941 году небо нашей родной Беларусью было такое же ясное, как и в этот День Победы.

Война застала юного Виктора Костко на Родине, в Могилевской области. Тяжести и лишения, смерть близких до сих пор всплывают в памяти. Каждый год 9 мая для него - волнительный праздник. Вот и сегодня на площади Виктор Федорович появился в числе первых.

Виктор Костко, участник Великой Отечественной войны:

Для нас это святой день, святой праздник, и мы его воспринимаем как Великую Победу самого светлого над самыми темными силами.

Ветераны моложе не становятся. Самые юные разменяли девятый десяток. Но они в строю. 12 машин стилизовали «под военные» уазики. Они по-боевому заняли свои позиции.

Василий Фетисов, ветеран Великой Отечественной войны:

Есть, чему радоваться, есть, на что смотреть. Все это воодушевляет.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Чувства возвышенные такие, когда чувствуешь кругом почет, уважение со всех сторон. Разве это плохо? Что можно лучше сказать?

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Настроение очень бодрое, и, хоть мы немножко с палочками ходим, однако рады. Рады, потому что мы помогаем выращивать молодое поколение. На кого ни глянь – это наши будущие защитники.

Борис Промыслянский, ветеран Великой Отечественной войны:

Главное, чтоб молодежь помнила подвиг своих дедов, и служили Родине так же, как и их деды и прадеды.

Владимир Раковский, ветеран Великой Отечественной войны:

Это день всегда вызывает у нас подъем настроения, достоинство того, что мы сделали все, что могли для мирной жизни. И рады наблюдать то, что нет над нами самолетов с серыми крыльями, не падают бомбы. А наша самая высокая награда в том, что мы живы остались.

Николай Борисов, ветеран Великой Отечественной войны:

Это радость, это праздник. Даже очень жаль, что некоторые, допустим, молодое поколение, еще не осознали то, что было сделано в те времена. Вот представьте себе, если бы мы, допустим, не победили. А была ли бы вообще после этого Беларусь и белорусский народ?

Валентина Мазанова, ветеран Великой Отечественной войны:

Конечно, праздник. Все ждем этого праздника. Мы молодые были тогда, молодежь 40-х годов прошла мужественный путь и трагический. Нам не было и 18 лет, а мы прибавили себе по году, чтобы защищать свою родину.

Праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и церемония возложения венков к монументу Победы, по традиции, проходит на проспекте Независимости. В этот день и Глава государства вместе с теми, кто подарил нам мирную Беларусь.

Вместе с Александром Лукашенко праздничной колонне - младший сын Николай и недавно вернувшийся из космоса Олег Новицкий. Кстати, единство поколений — особенность празднования 9 мая в Беларуси. Сюда приходят семьями и трудовыми коллективами.

Минчане:

Гордость за страну, за то, что я в ней живу.

У нас теперь мирное небо над головой, нет войны. Спасибо им большое!

Я хочу им пожелать долголетия, потому что они своими глазами видели войну. И спасибо им за победу!

Свыше 26 миллионов жизней — таков чудовищный итог Великой Отечественной войны. Убитые в боях, замученные в лагерях смерти, расстрелянные и чудом уцелевшие — все они сражались за Родину. Без их подвига вряд ли бы были возможны и нынешние достижения нашей страны.

Финальная точка шествия — Площадь Победы. Здесь орденоносный отряд уже по местам. Самые почетные гости на празднике — это ветераны. У каждого из них на груди рядом с орденами ленточка в цвет национального флага. Как символ того, что независимость нашего государства — их заслуга.

Борис Шаблинский, ветеран Великой Отечественной войны:

9 мая 1945 я как раз был в Берлине. Сумасшедшая радость была, что вы!

Победный путь преодолен. К вечному огню на Площади Победы легли венки и цветы.

Одна процессия сменяла другую. Здесь появились венки от Совета министров и депутатского корпуса, Федерации профсоюзов Беларуси, Минского горисполкома, БРСМ, православной и католической церквей, Исполкома СНГ и дипкорпуса. Президент Александр Лукашенко поздравил всех с великим Праздником.

Александр Лукашенко приветствовал глав дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Беларуси, и пообщался с ветеранами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы встречаем 68 мирную весну. На родной земле не слышно грохота орудий и авиабомб. Поросли травой блиндажи и окопы, остыли изуверские печи концлагерей, на месте руин и пожарищ поднялись новые города и деревни. Земля залечила свои раны. Земля залечила свои раны. Жизнь восторжествовала над смертью. Но для белорусского народа, принесшего на алтарь борьбы с фашизмом треть своих сограждан, война никогда не станет далеким прошлым. Она остается в памяти не только поколения победителей, но и их благородных потомков. Ее уроки поучительны для всего человечества.

Однако есть и те, кто постоянно пытается «пересмотреть» историю Великой Отечественной, принизить значение героической борьбы советских людей, очернить партизанское движение, реабилитировать фашистских палачей, и особенно - их прислужников.

Наш долг, наша священная миссия - сохранить правду о той войне, о легендарном подвиге советского народа. Не позволить отнять у него главное завоевание - Великую Победу!

Мы всегда будем помнить о том, как появился на свет вирус коричневой чумы, порожденный бесчеловечной идеологией нацизма и трусливой политикой мировых держав.

Покорив за считанные месяцы Европу, гитлеровские легионы железной поступью вышли к границам Советского Союза. Однако их стратеги забыли историческое предостережение святого защитника славянских земель Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

Для советского народа война стала Отечественной. Миллионы людей разных национальностей, поколений и социальных слоев взялись за оружие. Даже тяжелые потери Красной Армии в начале войны не сломили волю народа, его готовность до последней капли крови драться за каждую пядь родной земли.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, в мрачных гетто и концлагерях советские люди совершили подвиг, равного которому нет в мировой истории, превратив трагедию в триумф, а горечь поражения - в праздник Победы.

Беларусь стала первым рубежом обороны, не покорившимся врагу. Подвиг защитников Брестской крепости, мужество сотен тысяч партизан и подпольщиков, доблесть солдат-освободителей, спасших нашу Родину от фашистского ярма, золотыми буквами вписаны в скрижали отечественной истории.

Именно на землях Беларуси, Украины, России была остановлена неудержимая ранее машина Вермахта и решена судьба Европы. Мы не можем позволить забыть о том, что именно советский народ, пойдя на невероятные усилия, неисчислимые жертвы, внес решающий вклад в разгром фашистской Германии. Мы храним память о великих мировых лидерах (Иосифе Сталине, Уинстоне Черчилле, Франклине Рузвельте), которые, поднявшись над политическими разногласиями, сформировали единый фронт наций против фашистского порабощения. Мы благодарны всем союзникам антигитлеровской коалиции за участие в общей борьбе с врагом.

Под тысячами памятников и обелисков, неизвестных и безымянных могилах вечным сном спят те, кто не вернулся с этой жестокой бойни. И пока вращается земной шар, пока бьются наши сердца, мы не забудем об их подвиге, не имеем права забыть. Как воплощенный символ нашей памяти в Минске мы воздвигаем Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны. Величественный мемориал, свидетельствующий о сохранении правды о тех грозных годах, выражающий глубокое уважение борцам с фашистскими агрессорами. Дорогие друзья, предлагаю почтить память всех героев и жертв Великой Отечественной минутой молчания.

С тех пор, как отгремели последние залпы над Берлином, мы не раз становились свидетелями того, что на разных континентах, включая и Европу, вспыхивали горячие точки, гибли люди и текли реки крови. Война приобретает все новые обличия и ведется не только силой оружия, но методами политического, информационного давления, экономического шантажа, санкций. Суверенная Беларусь находится постоянно под прицелом орудий необъявленной холодной войны. Кое-кто на Западе так и не смог смириться с тем, что Беларусь не стала очередной банановой республикой, танцующей под дудку заокеанской демократии. Нас душат санкциями, обливают грязью клеветы, вдоль наших границ летают военные самолеты НАТО, создаются новые базы, совершаются провокации. Но никто не заставит наш народ свернуть с избранного им пути. Беларусь неукоснительно следует принципам международного права, открыта для равноправного сотрудничества со всеми, но исключительно на принципах взаимного уважения и доверия. При этом миллионы граждан Беларуси твердо стоят на страже суверенитета своего государства. В современных условиях защита Родины приобретает поистине всенародный характер, в основе которого - патриотизм и готовность каждого отстоять независимость белорусского государства. Вооруженные Силы Беларуси составляют основу этого щита Отечества.

Наше государство формирует военную доктрину исходя исключительно из принципов оборонной достаточности и стратегического сдерживания потенциальной агрессии. В полном объеме выполняет свои обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Магистральным направлениям нашего сотрудничества в военной сфере является взаимодействие с братской Россией. Учитывая новые вызовы и угрозы нашей безопасности, мы стремимся укрепить систему противовоздушной обороны, чтобы обеспечить неприкосновенность границ государства, его суверенитет. Подчеркиваю: новые комплексы и самолеты – это исключительно оборонительное оружие. И мы будем их иметь столько, сколько необходимо для безопасности нашего государства.

Военные доктрины Беларуси и России не приемлют перспективы войны. Чужих ведь земель нам не надо. Но и свои будем беречь как зеницу ока, наученные опытом прошлых поколений и современными трагическими событиями. Поэтому мы сделаем все возможное для защиты рубежей Союзного государства и укрепления братства по оружию.

Дорогие ветераны! В своем славном прошлом народы всегда ищут источник, который укрепит их душевные силы. Память о Великой Отечественной войне, о вашем подвиге необходима нам, чтобы, вдохновляясь величием былого, уверенно идти в завтрашний день. Примите нашу огромную благодарность за этот праздник. За мирное небо над головой, за подаренную нам жизнь. За эту прекрасную страну, которая строится, растет и хорошеет с каждым днем.

Я уверен, что наши дети, внуки, правнуки сохранят и приумножат завещанные вами традиции доблести и мужества. Я от всей души поздравляю вас, дорогие ветераны, всех жителей и наших гостей с праздником Великой Победы! Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, успехов, благополучия, счастья и процветания. С Днем Победы, дорогие друзья!

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Республике Беларусь:

То, что с нами случилось в прошлом веке, не должно случиться никогда. С такими мыслями я пришел на это торжество. Мы помним, мы должны об этом помнить.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

У меня отец вообще воевал, всю войну прошел, в конце войны получил ранение. Поэтому с войной у нас очень многое связано. И вообще в Казахстане нет ни одной семьи, которая не соприкоснулась бы с войной, так же, как и в Беларуси.

Олег Новицкий, командир корабля «Союз ТМА-06М»:

Эмоции просто переполняют. Это уникальная возможность именно после полета в такой замечательный день побывать здесь, поздравить ветеранов, отдать им честь за их победу, которую они добывали для нас, для своего поколения.

Брюс Бакнелл, Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Республике Беларусь:

Это очень важный день памяти всех погибших во Второй мировой войне. И эта память необходима нашим будущим поколениям. Мы благодарны за мир.

Клаудио Гуджеротти, Апостольский нунций в Республике Беларусь:

Беларусь – бессмертная страна. Несмотря на то, что вы пережили столько страданий и горя за годы Великой Отечественной войны, сейчас вам есть, чем гордиться. Эта великая дата – символ того, что подобные события не должны повторяться.

Традиционно в этот день президент общается и с журналистами. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул значимость патриотического воспитания подрастающего поколения.

Александр Лукашенко:

Если, а это когда-то свершится, последний солдат Великой Отечественной уйдет из этой жизни, в стране многое изменится. Это действительно так. Они – наша память, и не только память. Это те люди, которые принесли и подарили нам все то, что мы сегодня имеем. Поэтому главное для них жить. И когда я иду вместе с ними, я вспоминаю только это и живу вот этими счастливыми мгновениями, прикоснувшись плечом к плечу с этими великими людьми.

Чтобы это не повторилось, чтобы мы всегда это помнили, мы должны это помнить, мы должны воплощать эту победу в разных событиях, памятниках, мероприятиях, хотя всего этого у нас достаточно. Главное сохранить традиции. Об этом надо говорить, детям надо показывать, рассказывать о войне.

Сегодня со мной рядом, вы, наверное, заметили, наш космонавт, который только что вернулся с околоземной орбиты. Он мне рассказал, что первое, что он сделал, когда дочь начала что-то понимать, это повез в Брестскую крепость, отвез в Хатынь, показал и рассказал, что такое была война, хоть сам в ней не участвовал. Но это на нее произвело потрясающее впечатление. Вот если мы будем каждый так относиться к этому подвигу, к своим детям, я уверен, что наши последователи, наши дети никогда нас не забудут.

Ситуация на рубежах нашей страны неспокойная. Она скрыта, может, несколько от народа. Если там что-то и происходит, мы не стараемся это разворачивать, развертывать, раскручивать, но уж, понимаете, чешутся у кого-то руки, ходят и клацают, как я говорил, зубами вдоль границы, с ненавистью глядя на нашу страну. Спрашивается: за что? За то, что мы их в свое время спасли и на алтарь человечества положили треть нашего населения. Это несправедливо, это нечестно. И против этой несправедливости мы всегда будем восставать. Своими сердцами, умами, а, если надо, и с оружием в руках. Мы это говорим всегда честно и откровенно.

В адрес Александра Лукашенко поступили поздравительные послания от лидеров стран СНГ по случаю очередной годовщины победы. В частности, президент России выразил убеждение, что братская дружба, закаленная в годы Великой Отечественной, будет и впредь служить надежной основой для укрепления союзнических отношений между двумя странами. Владимир Путин также передал проживающим в Беларуси ветеранам самые теплые поздравления, пожелания здоровья и благополучия.

В православных и католических храмах проходят особые службы. Молитвы в память о героях Великой Отечественной звучат и в мечетях. Представители различных конфессий молятся о погибших во время войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлую память павших в борьбе против фашизма вся Беларусь 9 мая почтит минутой молчания. Ее трансляция начнется на всех национальных телеканалах страны в 17.55.

9 мая 2013 в Минске: план праздничных мероприятий