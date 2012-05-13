Посол Германии в Беларуси: Меня всегда трогает то, как белорусы через 67 лет после войны относятся к немцам

Новости Беларуси. 9 мая на площадь Победы в Минске пришли иностранные дипломаты. Это уже традиция, но на этот раз их было как никогда много. Это представители стран СНГ и Евросоюза, Латинской Америки, Китая. И у всех в руках красные гвоздики, которые обязательно лягут к монументу Победы.

Каждого из дипломатов с праздников лично поздравил Александр Лукашенко. А с некоторыми послами успел обменяться и парой фраз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристоф Вайль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Для меня и для нашего народа это очень важный день. Я очень рад быть здесь, среди вас. Мне всегда трогает, когда я говорю с белорусскими гражданами как хорошо они теперь, через 67 лет после войны, относятся к немцам.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Наша общая задача, всего человечества, в том числе белорусов, россиян, – сделать все, чтобы такого никогда не было, чтобы никогда не было горечи, испытывать чувство гордости за эту победу. Мы сделали все, чтобы таких событий не было. Поздравляю всех белорусов.