Ветеран войны Анатолий Кононович: Мечтаю, чтобы молодёжь была настолько преданна нашей Родине, как и мы были раньше!

Множество слов сказано о разрушительной, истощающей силе войны. И вроде бы каждый понимает, что она – жестока, чудовищна и бесчеловечна. Но, попробуйте представить, что чистое небо, тёплое солнце – омрачены взрывами, выстрелами и смертью. Трудно? А Анатолий Леонтьевич видел всё своими глазами. Когда началась Великая Отечественная, ему было всего 14, но уже тогда парень знал, что будет сражаться за родную землю.

На фронт мальчишку не брали, но Анатолий Леонтьевич не оставлял надежд, хоть и знал, что в партизанах воевать вдвойне сложно.

Вместе с товарищами Анатолий Леонтьевич бесстрашно сражался за победу. Партизаны не раз пускали на воздух боеприпасы вражеских войск, громили подступающие батальоны. На груди Анатолия Леонтьевича две медали за отвагу.

В 1943 году около 60 процентов территории Беларуси контролировали партизаны. Их быт был очень тяжёлым, ведь всё необходимое приходилось добывать самим.

В партизанских зонах создавались парикмахерские, типографии, кожевенные мастерские. Посуду, орудия труда, а нередко и оружие, солдаты изготавливали сами.

Уставшие физически и морально, для поддержания духа, партизаны, время от времени, проводили вечера с песнями, играли в домино, шашки и шахматы.

Одной из самых больших проблем для партизан на протяжении всей войны оставалось медицинское обслуживание. Тяжёлые условия жизни способствовали распространению эпидемий тифа, дизентерии и других болезней. Медикаментов не хватало. Анатолий Леонтьевич за период войны был ранен два раза и оба – в правую ногу. Её хотели ампутировать, но слёзы солдата тронули сердце врача, он решил повременить и на 88-ом году жизни Анатолий Леонтьевич способен, хоть и не спеша, прогуливаться по парку, на своих ногах. Быть может, пережить все тяготы помогли жизнеутверждающие мысли солдата.

Когда Анатолию Леонтьевичу исполнилось 16, он, приписав себе два года, вступил в ряды Красной армии и дослужился до командира пулемётного отряда. Война для нашего героя окончилась 14 мая в Праге. Ветеран признаётся, это была самая большая радость в его жизни.

Наш герой предпочёл бы не помнить о страшных вещах, которые невольно проматываются в мыслях и бередят сердце. Но он точно знает, что всё было не зря. Не напрасно он Отдал молодость, а многие товарищи – жизни. Жаль только, что цветы дарит молодёжь, в основном, по праздникам.

От всёй души поздравляем ветеранов с наступающим 9-ым Мая. Спасибо Вам за Победу!

Чтобы молодёжь была настолько преданна нашей Родине, как и мы были раньше.