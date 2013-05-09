9 мая 2013 отметили в Минске после торжественного шествия

Новости Беларуси. В День Победы Минск превратился в большую развлекательную площадку. Народные гуляния развернулись во всех районах города-героя — в Парке Победы, на площадке возле Дворца спорта, на Комсомольском озере...

Концерты, спортивные эстафеты, выставки, конкурсы — в столице организовали более 70 мероприятий.

Самых почётных гостей здесь сегодня заждались. Уникальная акция в салоне красоты - для ветеранов настоящий сюрприз. Стрижка и все процедуры — бесплатно. Герои скромно признаются: такого даже не ожидали. Вот и Сергей Савенков к мастерам всё-таки заглянул. Когда-то он подарил нам Победу. На войне был с первых дней, участвовал в освобождении Норвегии и Карелии. Сегодня сам принимает необычные поздравления.

Сергей Савенков, ветеран Великой Отечественной войны:

Такое внимание приятно. Меня так обслужили, что 10 лет мне сбавили.

Массовые гуляния сегодня объединили несколько тысяч человек. В «меню развлечений» - эксклюзивные концерты, арт-галереи и спортивные старты. Праздничная волна прокатилась по всей столице.

Более семидесяти праздничных площадок. Но эпицентром стали именно эти аллеи с символичным названием. Уже традиционно основные гуляния проходят в парке Победы. О тяжёлых сороковых здесь сегодня говорят. Но только хорошее. Музыка, танцы... Всё, словно воспоминание о фронтовых друзьях. К сожалению, на такие традиционные встречи их приходит всё меньше.

Лев Шейнкман, ветеран Великой Отечественной войны:

Наш разрушенный Минск, мы здесь были 3 июля. Затем большие бои за город Кенигсберг, и там я встретил Победу!

Минчане:

Настроение замечательное, и главное, что Победа – это для всей нашей страны замечательный праздник, потому что мы – дети войны.

Спасибо за подвиг сказали и победители городского конкурса патриотической песни. В рамках гала-концерта. Музыкальная ретроспектива объединила ветеранов и поколение «next». Песни точно такие же, как и тогда, в 45-ом. Только те шлягеры создают атмосферу.

А совсем рядом — конкурсы, выставки... Одним словом, показательные выступления от «героев уже нашего времени».

В стороне не остались и спортсмены. Сюда они пришли не иначе, как побеждать. Быстрые старты на байдарках в честь настоящих героев и одновременно самых желанных зрителей.

А вот все те, кто пришёл сегодня ко Дворцу спорта, ощутили ещё один привкус праздника. Уже народный. Здесь развернулись и «Город мастеров», и настоящая стилизованная торговля. От умельцев со всей Беларуси — авторские сувениры. А в подарок от художников — портрет на память о праздничном дне. Уйти с пустыми руками получится едва ли.

Луиза Ягодкина:

Сегодня большой праздник, яркий, полный песен, музыки и воспоминаний!

Поддерживать праздничное эхо помогала и яркая концертная программа. На одной сцене бок о бок — любительские коллективы и настоящие профессионалы. «Празднчиное меню» оценили и иностранные гости.

Гости Минска:

Я приехал из Ставропольского края, и очень интересно побывать на 9 мая в таком городе-герое.

Такая обстановка, ощущение. Как будто бы попала в эти времена.

В Парке Горького в этом году тоже многолюдно. Праздник, который «порохом пропах», здесь решили встретить, как никогда. Первым фестивалем столичных СМИ.

По-настоящему зрелищной стала ещё одна развлекательная площадка. Импровизированная арт-экспозиция появилась и на улице Карла Маркса. К слову, с этого дня - пешеходной. Всё в духе самых современных городов мира.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Будут удивлять прекрасными мероприятиями, которые будут здесь проводиться в выходные дни. В этих мероприятиях будут принимать участие наши ученые, студенты Академии искусств, учащиеся университета культуры, вообще, творческая молодежь.

Выступления уличных театров, танцевальные номера, представления клоунов и иллюзионистов. Такой арт-эксклюзив оценили все пешеходы. В день открытия сезона буквально ажиотаж.

В этом году организаторы внесли этнические ноты. В первую очередь, в репертуар уличных коллективов. Концертная программа уже расписана на все выходные. Вплоть до сентября.

Есть и уголок мастеров. Сюда приезжают со всей Беларуси. Вероника Баранова и Нататья Мистейко уверены: такой пешеходный действительно уникален.

Вероника Баранова, мастер декоративно-прикладного творчества:

Такая атмосфера хорошая, и мы с удовольствием приносим свои изделия ручной работы, предлагаем людям.

Наталья Мистейко, мастер декоративно-прикладного творчества:

Можно познакомиться, пообщаться, поделиться опытом.

А этот праздничный состав в прямом смысле подхватил эстафету Дня Победы. От станции «Заслоново» прямиком в «Сосновый Бор». На выставку военной техники. Совсем рядом и праздничные гуляния. Уже для самых юных и, конечно же, талантливых. Мини-пленер и акция для маленьких умельцев. Всё прямо на станции.

68-ая годовщина пусть и не юбилейная, но масштабы праздника от этого не меньше. Финишируют массовые гуляния только поздно вечером. Как говорится, в ожидании праздничного салюта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.