Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте

Три года напряженной работы в архивах, встречи с десятками людей. И как результат – масштабное научное исследование с уникальными фактами и копиями важных документов. В Бресте презентовали книгу «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически полсотни жителей первого региона получили возможность приобрести издание сразу с автографом.

Три года напряженной работы в архивах, встречи с десятками людей. И как результат – масштабное научное исследование с уникальными фактами и копиями важных документов. В Бресте презентовали книгу «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически полсотни жителей первого региона получили возможность приобрести издание сразу с автографом.

Тамара Шукало, преподаватель лицея №1 Барановичей:

Я помню те талоны, по которым мы получали даже обувь! Если обувь не подходила, мы менялись. И все идет в развитии, все идет постепенно. Мы кушаем, что хотим, надеваем, что хотим. Мы радуемся той красоте!

Александр Радьков, соавтор книги «Наш Президент», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:

Люди, читая книгу, понимают, что это правильный был выбор в свое время. Именно такая волевая, мудрая, авторитетная личность, понимающая нашу жизнь от земли до международных масштабов, как раз и была затребована в это время.