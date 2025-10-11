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Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте

11 октября 2025 07:35
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Три года напряженной работы в архивах, встречи с десятками людей. И как результат – масштабное научное исследование с уникальными фактами и копиями важных документов. В Бресте презентовали книгу «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически полсотни жителей первого региона получили возможность приобрести издание сразу с автографом.

Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте-2

Три года напряженной работы в архивах, встречи с десятками людей. И как результат – масштабное научное исследование с уникальными фактами и копиями важных документов. В Бресте презентовали книгу «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически полсотни жителей первого региона получили возможность приобрести издание сразу с автографом.

Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте-4

Тамара Шукало, преподаватель лицея №1 Барановичей:
Я помню те талоны, по которым мы получали даже обувь! Если обувь не подходила, мы менялись. И все идет в развитии, все идет постепенно. Мы кушаем, что хотим, надеваем, что хотим. Мы радуемся той красоте!

Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте-6

Александр Радьков, соавтор книги «Наш Президент», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:
Люди, читая книгу, понимают, что это правильный был выбор в свое время. Именно такая волевая, мудрая, авторитетная личность, понимающая нашу жизнь от земли до международных масштабов, как раз и была затребована в это время. 

Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте-8

Презентовали в Бресте 11 октября не только книгу, но и выставку «Первый в первом регионе». По словам посетителей, в каждой области страны Президент открывается по-новому. На ярких фотографиях запечатлены его рабочие поездки по совхозам, участие в открытии университета.

# Книги # Александр Лукашенко # Александр Радьков

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