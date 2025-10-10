14 октября в Бельгии пройдёт общенациональная забастовка работников аэропортов

На сайте воздушной гавани уже размещено предупреждение о серьезных сбоях из-за участия в забастовке ряда служб. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала, аэропорт принял решение отменить все рейсы. Отмечается, что в среднем здесь обслуживают 200 вылетов ежедневно. Сложно представить, сколько людей окажутся в ловушке, однако гнев сотрудников не унять. Они выйдут на протест против реформ федерального правительства, затрагивающих пенсии, зарплаты и условия труда. Профсоюзы призывают примкнуть к акции протеста всех госслужащих, а также розничные магазины. Их сотрудники имеют право без предупреждения уйти с рабочего места, что может привести к перебоям и в этом секторе.