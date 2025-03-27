Прямой эфир

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали

27 марта 2025 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Организаторы раскрыли некоторые детали военного парада, который пройдет в Минске 9 Мая. Он станет событием поистине исторического масштаба, удивит грандиозным размахом и объединит в себе первые звуки военных маршей, гул моторов и стройные ряды парадных расчетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка уже идет полным ходом: участники отрабатывают прохождение по плацу, чеканя шаг и синхронизируя элементы. Торжественный строй, отражающий мощь и достоинство страны, победно встретит главный праздник весны.

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали-2

В 2025 году шествие будет состоять из двух частей: исторической и современной. Первая включит легендарные танки Т-34, ретротехнику и расчеты в форме времен Великой Отечественной войны. 

Во второй части зрители увидят современную военную технику, состоящую на вооружении Вооруженных Сил Беларуси. Подготовку уже начали механизированные колонны, которые оттачивают слаженность движений перед торжественным маршем по проспекту.

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали-4

Участвую в параде я в первый раз. Чувства невероятные. Они просто захлестывают меня при каждом проезде, при каждой тренировке. Жду я их с нетерпением каждый день. Хочу обратно вернуться на Липки, чтобы проехать еще раз, еще раз и еще раз. В принципе, получается все хорошо. Едем мы отлично, ровно, равнение держим. Но нет предела совершенству.

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали-6

Пока механизированные колонны оттачивают каждый поворот на проспекте, суворовцы также готовятся пройти в парадном строю. Для них участие в параде – это не просто традиция, а дань памяти героям, подарившим мирное небо над головой. 

В этом году 80 лучших суворовцев на параде представят новое поколение защитников Отечества. Отбор был жестким: участвуют только отличники с высокой дисциплиной и безупречной строевой подготовкой.

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали-8

Сергей Лялеко, подполковник, старший преподаватель (военных дисциплин), командир роты суворовцев МСВУ:
Ввиду того, что сроки для подготовки к параду очень маленькие, тренировки у нас начались, когда еще снег лежал. Мы проводим по две-три тренировки в день. Это утренняя тренировка, по вторникам, средам и четвергам, гарнизонные тренировки. Ну и вечером по возможности тоже проводим тренировки. Соответственно, нагрузка большая.

Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали-10

Впервые в истории парада по проспекту пройдут и четвероногие участники. Лучшие военные кинологи и их служебные собаки уже интенсивно тренируются, чтобы показать слаженную работу и выправку. Парад 9 Мая станет ярким символом памяти и гордости, объединившим в одном строю тех, кто чтит подвиг героев, и тех, кто сегодня стоит на страже мира.

# 9 мая в Беларуси и в мире # Праздничные даты # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Кочанова вручила дипломы выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий
27 марта 2025 18:34

Кочанова вручила дипломы выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий

Беларусь и Китай объединят более 100 мероприятий ШОС
27 марта 2025 18:28

Беларусь и Китай объединят более 100 мероприятий ШОС

В столице проходят тематические встречи с участниками проекта «Минская смена»
27 марта 2025 18:25

В столице проходят тематические встречи с участниками проекта «Минская смена»