Что белорусы впервые увидят на параде 9 Мая? Организаторы раскрыли некоторые детали

Организаторы раскрыли некоторые детали военного парада, который пройдет в Минске 9 Мая. Он станет событием поистине исторического масштаба, удивит грандиозным размахом и объединит в себе первые звуки военных маршей, гул моторов и стройные ряды парадных расчетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка уже идет полным ходом: участники отрабатывают прохождение по плацу, чеканя шаг и синхронизируя элементы. Торжественный строй, отражающий мощь и достоинство страны, победно встретит главный праздник весны.

В 2025 году шествие будет состоять из двух частей: исторической и современной. Первая включит легендарные танки Т-34, ретротехнику и расчеты в форме времен Великой Отечественной войны. Во второй части зрители увидят современную военную технику, состоящую на вооружении Вооруженных Сил Беларуси. Подготовку уже начали механизированные колонны, которые оттачивают слаженность движений перед торжественным маршем по проспекту.

Участвую в параде я в первый раз. Чувства невероятные. Они просто захлестывают меня при каждом проезде, при каждой тренировке. Жду я их с нетерпением каждый день. Хочу обратно вернуться на Липки, чтобы проехать еще раз, еще раз и еще раз. В принципе, получается все хорошо. Едем мы отлично, ровно, равнение держим. Но нет предела совершенству.

Пока механизированные колонны оттачивают каждый поворот на проспекте, суворовцы также готовятся пройти в парадном строю. Для них участие в параде – это не просто традиция, а дань памяти героям, подарившим мирное небо над головой. В этом году 80 лучших суворовцев на параде представят новое поколение защитников Отечества. Отбор был жестким: участвуют только отличники с высокой дисциплиной и безупречной строевой подготовкой.

Сергей Лялеко, подполковник, старший преподаватель (военных дисциплин), командир роты суворовцев МСВУ:

Ввиду того, что сроки для подготовки к параду очень маленькие, тренировки у нас начались, когда еще снег лежал. Мы проводим по две-три тренировки в день. Это утренняя тренировка, по вторникам, средам и четвергам, гарнизонные тренировки. Ну и вечером по возможности тоже проводим тренировки. Соответственно, нагрузка большая.