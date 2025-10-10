В США произошёл мощный взрыв на военном заводе

Одно из зданий полностью разрушено. Местные СМИ сообщают о погибших и пропавших без вести. Точное число жертв пока неизвестно, по предварительным данным, там находились 13 человек. Звук детонации был слышен за много миль – живущие рядом с оборонным предприятием почувствовали, как из-за взрывной волны тряслись их дома. Причины ЧП пока не установлены. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, вынуждены соблюдать дистанцию из-за угрозы повторной детонации.