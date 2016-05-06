Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минска: план мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы

Отмечать 71 годовщину Победы Беларусь начнёт уже сегодня, 6 мая. На главной площадке мемориального комплекса «Курган Славы» в 11:00 пройдёт торжественный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Далее состоится концерт «Победный май, цветущий май» и аваиашоу Минского аэроклуба ДОСААФ.

Продолжит праздничную программу традиционный концерт «По праву памяти живой». В 16:00 во Дворце Республики в масштабном представлении примут участие лучшие исполнители страны: артисты драматических театров, молодёжь, курсанты Военной академии Республики Беларусь, творческие коллективы и исполнители Министерства обороны.

Не менее насыщенным обещают быть 7 и 8 мая. Праздничные представления пройдут во всех районах Минска.