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Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минска: план мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы

06 мая 2016 10:20
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Отмечать 71 годовщину Победы Беларусь начнёт уже сегодня, 6 мая. На главной площадке мемориального комплекса «Курган Славы» в 11:00 пройдёт торжественный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Далее состоится концерт «Победный май, цветущий май» и аваиашоу Минского аэроклуба ДОСААФ.

Продолжит праздничную программу традиционный концерт «По праву памяти живой». В 16:00 во Дворце Республики в масштабном представлении примут участие лучшие исполнители страны: артисты драматических театров, молодёжь, курсанты Военной академии Республики Беларусь, творческие коллективы и исполнители Министерства обороны.

Не менее насыщенным обещают быть 7 и 8 мая. Праздничные представления пройдут во всех районах Минска.

# Фотофакт # 9 мая в Беларуси и в мире # День Победы # Владимир Макаров # Ирина Дрига

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