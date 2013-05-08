9 мая 2013 в Минске: план праздничных мероприятий

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ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске

№

п/п Наименование мероприятия Дата и время

проведения Место

проведения 1. Минский городской фестиваль любительского творчества «Ветеранский калейдоскоп» 24.04.2013

11.00 Республиканский Дворец культуры ветеранов

(ул. Я.Купалы, 21) 2. VІІ Международный турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев Беларуси и России 26.04.2013-28.04.2013 Спорткомплекс БГУ

(ул. Октябрьская, 5а),

спорткомплекс «Атлант»

(ул. Саперов, 5) 3. Минский городской смотр-конкурс патриотической песни



гала-концерт победителей смотра-конкурса





поездка в г.Брест победителей смотра-конкурса 20.03.2013-29.04.2013



29.04.2013

18.00



24.05.2013 Белорусский государственный академический музыкальный театр

(ул. Мясникова, 44) 4. Старт республиканской патриотической акции «Спасибо за Победу»:



возложение цветов участниками акции к обелиску «Минск – город-герой»,



участие в фестивале воздушных змеев «Техно-эволюция»



30.04.2013



30.04.2013



обелиск «Минск – город-герой»



площадка у Национальной библиотеки Беларуси 5. Открытое первенство г.Минска по самбо, посвященное памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь А.И.Коряго и в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 04.05.2013-05.05.2013 Спортивный комплекс

(ул. Карбышева, 46/1) 6. Открытый турнир по хоккею, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне (мальчики 2003 г.р.) 05.05.2013-09.05.2013 ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск»

Минский ледовый дворец спорта»

(ул. Притыцкого, 27) 7. Старт патриотической акции «Знают и помнят потомки: 70 лет Великой Победы» 07.05.2013 ГУО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

(ул. Старовиленский тракт, 41) 8. Выставка военной техники, посвященная празднованию Дня Победы 09.05.2013 Станция «Сосновый Бор» Детской железной дороги им. К.С.Заслонова 9. Финал Всебелорусского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне на призы газеты «Советская Белоруссия» 08.05.2013

10.00-16.00 Пр. Победителей

(зеленая зона напротив обелиска «Минск – город-герой») 10. Первенство города по гребле, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 08.05.2013-09.05.2013 Комсомольское озеро 11. Финал Кубка Республики Беларусь по мини-футболу сезона 2012-2013 гг. 09.05.2013

14.00 КСРУП «Дворец спорта»

(пр. Победителей, 4) 12. Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств Беларуси 08.05.2013

17.00-19.00 Большой зал Дворца Республики

(Октябрьская пл., 1) 13. Шествие ветеранов и возложение венков и цветов к Монументу Победы 09.05.2013

11.00-12.20 Октябрьская пл.,

пр. Независимости,

пл. Победы 14. Праздник «Шел солдат…»

(праздничный концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей, выставка-ярмарка мастеров народного творчества «Город мастеров», стилизованная торговля) 09.05.2013

12.00-22.00 Пр. Победителей

в районе Дворца спорта 15. Праздник «Спасибо за подвиг!»;





гала-концерт победителей ІІ Минского городского смотра-конкурса патриотической песни 09.05.2013

13.00-17.00



17.00-18.30 Парк Победы 16. Фестиваль столичных средств массовой информации, посвященный Дню Победы 09.05.2013

13.00 Центральный детский парк им. М.Горького

(ул. Фрунзе, 2) 17. Ретроспективные показы фильмов героико-патриотической тематики, созданные на киностудии «Беларусьфильм», тематические кинопрограммы, кинолектории 02.05.2013-09.05.2013 Кинотеатры г.Минска 18. Спектакли, приуроченные ко Дню Победы (по отдельному плану) 08.05.2013-11.05.2013 Театры г.Минска 19. Финиш республиканской патриотической акции «Спасибо за Победу»:



возложение цветов участниками акции к обелиску «Минск – город-герой»,



участие в международном фестивале ретро-автомобилей



11.05.2013



11.05.2013



обелиск «Минск – город-герой»



площадка у Национальной библиотеки Беларуси

Основные праздничные мероприятия в районах города



Заводской район

1. Праздничная программа «Земной поклон бойцам – за доблесть, за подвиг боевой» 24.04.2013

10.00 Филиал ОАО «МАЗ» «ДК МАЗ»

(пр. Партизанский, 117а) 2. Финал районного литературного конкурса «Строки, опаленные войной» с приглашением ветеранов 07.05.2013

16.00 ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г.Минска»

(ул. Бачило, 1) 3. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 07.05.2013

17.00 ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 им. Н.И.Аладова г.Минска»

(ул. Ангарская, 88) 4. Музыкальная гостиная «Весна, Победа, песня, танго и …любовь» 07.05.2013

17.00 Филиал ОАО «МАЗ» «ДК МАЗ»

(пр. Партизанский, 117а) 5. Районный праздник «Весна Победы» 09.05.2013

13.00-17.00 Парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября

(ул. Долгобродская, 44) 6. Праздничная программа, посвященная Дню Победы 09.05.2013

12.00 ГКПУ «Минский зоопарк»

(ул. Ташкентская, 40)

Ленинский район

1. Районная интеллектуально-спортивная игра «Схватка», приуроченная к празднованию Дня Победы 18.04.2013

15.00 Лошицкий усадебно-парковый комплекс 2. Литературно-музыкальная гостиная ко Дню Победы «Этот день мы приближали, как могли» 26.04.2013

11.00 Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь 3. Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч», приуроченные к празднованию Дня Победы 2,3,6,7,

15-17.05.2013

15.00 Футбольное поле СШ № 153

(ул. Плеханова, 70) 4. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Дорогами войны» и праздничный концерт «Нет в Беларуси семьи такой, где б ни памятен был свой герой» 08.05.2013

12.00 СШ № 111

(ул. Гашкевича, 12) 5. Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победы 08.05.2013

13.00 Гимназия № 40

(ул. Я.Лучины, 40) 6. Торжественный митинг у братской могилы воинов-защитников г.Минска и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны 08.05.2013

14.00 Лошицкий усадебно-парковый комплекс 7. Районный праздник «Навеки памятная дата…» 09.05.2013

12.00-19.00 Парк имени Грековой 8. Открытие пешеходной зоны на ул. К.Маркса в г.Минске 09.05.2013

12.00-21.00 Ул. К.Маркса

Московский район

1. Торжественная встреча главы администрации Московского района Вовны Е.И. с ветеранами Великой Отечественной войны, концерт художественной самодеятельности Белорусского Совета ветеранов 07.05.2013

12.00 Администрация Московского района г.Минска (актовый зал),

пр. Дзержинского, 10 2. Торжественное мероприятие «Победа в сердце каждого», посвященное 68-й годовщине Великой Победы с возложением цветов к памятнику преподавателям и студентам БГУ, погибшим в ВОВ 07.05.2013

10.00-15.00 Белорусский государственный университет

(внутренний дворик),

пр. Независимости, 4 3. Памятный митинг у бюста маршалу Советского Союза, четырежды Герою Советского Союза Г.К.Жукову 08.05.2013

11.00 Сквер имени маршала Жукова

(по ул. Железнодорожной) 4. Районный праздник «И пусть поколения помнят…» 09.05.2013

11.00-17.00 Парк имени Михаила Павлова 5. Праздничная программа «Привал Теркина» 09.05.2013

12.00-15.00 Парк имени Михаила Павлова 6. Спортивно-развлекательная программа 09.05.2013

13.00-16.00 Парк имени Михаила Павлова

Октябрьский район

1. Митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева (совместно с Посольством Кыргыстана в Республике Беларусь) 07.05.2013

14.00-16.00 Площадка у памятника Д.Асаналиеву

(ул. Асаналиева) 2. Торжественное возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам, проведение митингов памяти 07.05.2013

12.00-14.00 Памятные места, расположенные на территории района 3. Районный праздник в микрорайоне Сокол 09.05.2013

12.00-16.00 Площадка у торгового комплекса

(ул. Барамзиной) 4. Художественно-спортивный праздник «Победа в сердце каждого живет» 09.05.2013

13.00-19.00 Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников

(ул. Чкалова, 7)

Партизанский район

1. Торжественный митинг «Великой Победы немеркнущий свет», прием в члены ОО «БРПО», ОО «БРСМ» 04.05.2013

14.00 Аллея Славы

(ул. Пулихова) 2. Праздничное мероприятие-чествование, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 08.05.2013

15.00 Учреждение «Республиканский Дворец культуры им. Н.Ф.Шарко»

ОО «Белорусское общество глухих»

(ул. Уральская, 3) 3. «Мелодии Победы» - фестиваль духовых оркестров, праздничный концерт 08.05.2013

14.00-17.00 УП «Культсервис» МТЗ

(ул. Долгобродская, 24) 4. Творческая акция талантливых детей и молодежи Партизанского района «Юные звезды для Звезд Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей столицы 09.05.2013

12.00-18.00 Центральный детский парк им. М.Горького

(ул. Фрунзе, 2) 5. Районное торжественное мероприятие «Победа в цветущем мае!» 09.05.2013

12.00-18.00 Лыже-роллерная трасса

(ул. Столетова, 1) 6. Праздничный концерт «Слава великой Победе!» 09.05.2013

13.00-16.00 Ул. Карвата

(площадка у самолета) 7. Выставка военной техники на станции «Сосновый бор» Детской железной дороги Минского отделения Белорусской железной дороги 09.05.2013

11.00-17.00 Станция «Сосновый бор» Детской железной дороги

Первомайский район

1. Праздничные программы по месту жительства «Мир нашему дому!», поздравление и чествование ветеранов 08.05.2013

16.00

09.05.2013

15.00 Ул. Тикоцкого, 46,

ул. Почтовая, 2,

ул. Гинтовта, 6 2. Праздничная программа «Война и песня» 07.05.2013

18.00 Национальная библиотека Беларуси

(пр. Независимости, 116) 3. Праздничная программа «Салют Победы!» 09.05.2013

11.00 Детская железная дорога

(пр. Независимости, 86) 4. Районное мероприятие «Победный май! Цветущий май!» 09.05.2013

13.00-16.00 Ботанический сад

(ул. Сурганова, 2в) 5. Районный праздник «Воспоем Великую Победу!» (5 площадок) 09.05.2013

12.00-20.00 Парк им. Челюскинцев

Советский район

1. Выставка работ учащихся района, посвященная Дню Победы «Солнечному миру скажем – да!» 01.05.2013-20.05.2013

09.00-17.00 ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»

(ул.Я.Коласа, 47/2) 2. Митинг-реквием в память о погибших воинах 07.05.2013

11.00 Мемориал на кладбище «Военное»

(ул. Козлова, 11) 3. Театрально-музыкальное представление «С великим праздником Победы!» 08.05.2013

16.00-18.00 Площадка на подъезде ОАО «ЦУМ «Минск»

(пр. Независимости, 54) 4. Районный фестиваль инсценированной солдатской песни «Дорогами войны»

(по отдельному плану) 08.05.2013

13.00 ГУО СШ №122

(ул. Гамарника, 19) 5. Тематический вечер, посвященный Дню Победы «Песни Победы» 07.05.2013

15.30 Актовый зал «БГУИР»

(ул. Бровки, 4) 6. Митинг-реквием посвященный памяти погибших в Великой Отечественной Войне сотрудников, преподавателей и студентов БНТУ 08.05.2013

11.00 Главный корпус «БНТУ»

(пр. Независимости, 65) 7. Районное мероприятие, посвященные 68-летию Победы в Великой Отечественной войне, праздничный концерт «Великой Победе посвящается» 09.05.2013

12.00-18.00 Парк дружбы народов

(центральная площадка) 8. Праздничный концерт духовых коллективов «Майский вальс» 09.05.2013

14.00-15.30 Площадка у фонтана на бульваре имени В.Мулявина

(за Белгосфилармонией)

Фрунзенский район

1. Праздники новоселов 22.04.2013-07.05.2013 По отдельному плану 2. Митинг-реквиемы, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне 07.05.2013

10.00

08.05.2013 Мемориальные комплексы «Кальварийское кладбище», «Масюковщина» 3. Открытие музея «Народной славы» 07.05.2013

15.00 Администрация Фрунзенского района

(ул. Кальварийская, 39) 4. Районный праздник «Победа в сердце каждого живет» (13 площадок) 09.05.2013

12.00-18.00 Парк им. 60-летия Октября

(ул. Матусевича – Сердича - Ольшевского) 5. Праздник «Наши успехи – Вам, ветераны!» 09.05.2013

12.00-16.00 Зеленая зона по ул. Д.Сердича 6. Концертная программа на стилизованной машине военных лет «Песни фронтовых дорог» 09.05.2013

11.00-12.00 Магазин «Купаловский»

(ул. Лынькова, 57) 7. Концертная программа на стилизованной машине военных лет «Песни фронтовых дорог» 09.05.2013

14.00-15.00 ТЦ «Максимус»

(ул. Лобанка, 94) 8. Детский праздник «Обнимем детством наш район» 09.05.2013

13.00-16.00 Площадка у фонтана у ресторана «МакДональдс»

(ул. Притыцкого, 28)

Центральный район

1. Концерт для ветеранов «Поем для ветеранов» 06.05.2013

11.00 Зал районной ветеранской организации по ул. Червякова, 8 2. ІІІ республиканский вокальный конкурс среди ветеранов «Песни Победы» 07.05.2013

14.00 Республиканский Дворец культуры ветеранов

(ул. Я.Купалы, 21) 3. Праздничный концерт «За отвагу и доблесть – спасибо!» 07.05.2013

14.00 СШ № 21 г.Минска

(ул. Куйбышева, 19) 4. Концертная программа «Песни Победы» 10.05.2013

12.00-15.00

11.05.2013

12.00-15.00 Парк Победы 5. Районный праздник «Спасибо за подвиг!» 09.05.2013

12.00-19.00 Парк Победы

(площадка у центрального фонтана на воде) 6. Танцевальный вечер «Военное танго» 13.05.2013

16.00 Территориальный центр социального обслуживания населения

(ул. Красная, 3)

Итак, главными праздничными мероприятиями в Минске 9 мая 2013 года станут:

шествие ветеранов и возложение венков и цветов к монументу Победы с участием главы государства (с 11.00 до 12.20);

общегородские мероприятия в парке Победы и в районе Дворца спорта (с 13.00);

праздничный салют, который будет дан в пяти местах города (22.00).

С 08.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта:

на проспекте Независимости — от улицы Комсомольской до проспекта Машерова;

на улице Ленина — от улицы Интернациональной до улицы Кирова;

на улице Интернациональной — от улицы Ленина до улицы Янки Купалы;

на улице Янки Купалы — от улицы Куйбышева до улицы Кирова;

на улице Кирова — от улицы Янки Купалы до улицы Ленина;

на улице Карла Маркса — от улицы Янки Купалы до улицы Ленина;

на улице Коммунистической — от улицы Красной до проспекта Независимости;

на улице Киселева — от улицы Красной до проспекта Независимости;

на улице Фрунзе и местном проезде от проспекта Независимости до Войскового переулка;

на улице Захарова и местном проезде от проспекта Независимости до Войскового переулка.

В ГАИ также просят автомобилистов обращать внимание на временные дорожные знаки. А также освободить от припаркованного транспорта прилегающую к проведению мероприятия территорию.

В День Победы с 08.00 до 13.00 будут изменены трассы следования некоторых автобусных маршрутов.