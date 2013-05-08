9 мая 2013 в Минске: план праздничных мероприятий

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ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске
|№
п/п
|Наименование мероприятия
|Дата и время
проведения
|Место
проведения
|1.
|Минский городской фестиваль любительского творчества «Ветеранский калейдоскоп»
|24.04.2013
11.00
|Республиканский Дворец культуры ветеранов
(ул. Я.Купалы, 21)
|2.
|VІІ Международный турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев Беларуси и России
|26.04.2013-28.04.2013
|Спорткомплекс БГУ
(ул. Октябрьская, 5а),
спорткомплекс «Атлант»
(ул. Саперов, 5)
|3.
|Минский городской смотр-конкурс патриотической песни
гала-концерт победителей смотра-конкурса
поездка в г.Брест победителей смотра-конкурса
|20.03.2013-29.04.2013
29.04.2013
18.00
24.05.2013
|Белорусский государственный академический музыкальный театр
(ул. Мясникова, 44)
|4.
|Старт республиканской патриотической акции «Спасибо за Победу»:
возложение цветов участниками акции к обелиску «Минск – город-герой»,
участие в фестивале воздушных змеев «Техно-эволюция»
|
30.04.2013
30.04.2013
|
обелиск «Минск – город-герой»
площадка у Национальной библиотеки Беларуси
|5.
|Открытое первенство г.Минска по самбо, посвященное памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь А.И.Коряго и в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне
|04.05.2013-05.05.2013
|Спортивный комплекс
(ул. Карбышева, 46/1)
|6.
|Открытый турнир по хоккею, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне (мальчики 2003 г.р.)
|05.05.2013-09.05.2013
|ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск»
Минский ледовый дворец спорта»
(ул. Притыцкого, 27)
|7.
|Старт патриотической акции «Знают и помнят потомки: 70 лет Великой Победы»
|07.05.2013
|ГУО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
(ул. Старовиленский тракт, 41)
|8.
|Выставка военной техники, посвященная празднованию Дня Победы
|09.05.2013
|Станция «Сосновый Бор» Детской железной дороги им. К.С.Заслонова
|9.
|Финал Всебелорусского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне на призы газеты «Советская Белоруссия»
|08.05.2013
10.00-16.00
|Пр. Победителей
(зеленая зона напротив обелиска «Минск – город-герой»)
|10.
|Первенство города по гребле, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне
|08.05.2013-09.05.2013
|Комсомольское озеро
|11.
|Финал Кубка Республики Беларусь по мини-футболу сезона 2012-2013 гг.
|09.05.2013
14.00
|КСРУП «Дворец спорта»
(пр. Победителей, 4)
|12.
|Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств Беларуси
|08.05.2013
17.00-19.00
|Большой зал Дворца Республики
(Октябрьская пл., 1)
|13.
|Шествие ветеранов и возложение венков и цветов к Монументу Победы
|09.05.2013
11.00-12.20
|Октябрьская пл.,
пр. Независимости,
пл. Победы
|14.
|Праздник «Шел солдат…»
(праздничный концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей, выставка-ярмарка мастеров народного творчества «Город мастеров», стилизованная торговля)
|09.05.2013
12.00-22.00
|Пр. Победителей
в районе Дворца спорта
|15.
|Праздник «Спасибо за подвиг!»;
гала-концерт победителей ІІ Минского городского смотра-конкурса патриотической песни
|09.05.2013
13.00-17.00
17.00-18.30
|Парк Победы
|16.
|Фестиваль столичных средств массовой информации, посвященный Дню Победы
|09.05.2013
13.00
|Центральный детский парк им. М.Горького
(ул. Фрунзе, 2)
|17.
|Ретроспективные показы фильмов героико-патриотической тематики, созданные на киностудии «Беларусьфильм», тематические кинопрограммы, кинолектории
|02.05.2013-09.05.2013
|Кинотеатры г.Минска
|18.
|Спектакли, приуроченные ко Дню Победы (по отдельному плану)
|08.05.2013-11.05.2013
|Театры г.Минска
|19.
|Финиш республиканской патриотической акции «Спасибо за Победу»:
возложение цветов участниками акции к обелиску «Минск – город-герой»,
участие в международном фестивале ретро-автомобилей
|
11.05.2013
11.05.2013
|
обелиск «Минск – город-герой»
площадка у Национальной библиотеки Беларуси
|
Основные праздничные мероприятия в районах города
|
Заводской район
|1.
|Праздничная программа «Земной поклон бойцам – за доблесть, за подвиг боевой»
|24.04.2013
10.00
|Филиал ОАО «МАЗ» «ДК МАЗ»
(пр. Партизанский, 117а)
|2.
|Финал районного литературного конкурса «Строки, опаленные войной» с приглашением ветеранов
|07.05.2013
16.00
|ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г.Минска»
(ул. Бачило, 1)
|3.
|Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
|07.05.2013
17.00
|ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 им. Н.И.Аладова г.Минска»
(ул. Ангарская, 88)
|4.
|Музыкальная гостиная «Весна, Победа, песня, танго и …любовь»
|07.05.2013
17.00
|Филиал ОАО «МАЗ» «ДК МАЗ»
(пр. Партизанский, 117а)
|5.
|Районный праздник «Весна Победы»
|09.05.2013
13.00-17.00
|Парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября
(ул. Долгобродская, 44)
|6.
|Праздничная программа, посвященная Дню Победы
|09.05.2013
12.00
|ГКПУ «Минский зоопарк»
(ул. Ташкентская, 40)
|
Ленинский район
|1.
|Районная интеллектуально-спортивная игра «Схватка», приуроченная к празднованию Дня Победы
|18.04.2013
15.00
|Лошицкий усадебно-парковый комплекс
|2.
|Литературно-музыкальная гостиная ко Дню Победы «Этот день мы приближали, как могли»
|26.04.2013
11.00
|Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь
|3.
|Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч», приуроченные к празднованию Дня Победы
|2,3,6,7,
15-17.05.2013
15.00
|Футбольное поле СШ № 153
(ул. Плеханова, 70)
|4.
|Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Дорогами войны» и праздничный концерт «Нет в Беларуси семьи такой, где б ни памятен был свой герой»
|08.05.2013
12.00
|СШ № 111
(ул. Гашкевича, 12)
|5.
|Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победы
|08.05.2013
13.00
|Гимназия № 40
(ул. Я.Лучины, 40)
|6.
|Торжественный митинг у братской могилы воинов-защитников г.Минска и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны
|08.05.2013
14.00
|Лошицкий усадебно-парковый комплекс
|7.
|Районный праздник «Навеки памятная дата…»
|09.05.2013
12.00-19.00
|Парк имени Грековой
|8.
|Открытие пешеходной зоны на ул. К.Маркса в г.Минске
|09.05.2013
12.00-21.00
|Ул. К.Маркса
|
Московский район
|1.
|Торжественная встреча главы администрации Московского района Вовны Е.И. с ветеранами Великой Отечественной войны, концерт художественной самодеятельности Белорусского Совета ветеранов
|07.05.2013
12.00
|Администрация Московского района г.Минска (актовый зал),
пр. Дзержинского, 10
|2.
|Торжественное мероприятие «Победа в сердце каждого», посвященное 68-й годовщине Великой Победы с возложением цветов к памятнику преподавателям и студентам БГУ, погибшим в ВОВ
|07.05.2013
10.00-15.00
|Белорусский государственный университет
(внутренний дворик),
пр. Независимости, 4
|3.
|Памятный митинг у бюста маршалу Советского Союза, четырежды Герою Советского Союза Г.К.Жукову
|08.05.2013
11.00
|Сквер имени маршала Жукова
(по ул. Железнодорожной)
|4.
|Районный праздник «И пусть поколения помнят…»
|09.05.2013
11.00-17.00
|Парк имени Михаила Павлова
|5.
|Праздничная программа «Привал Теркина»
|09.05.2013
12.00-15.00
|Парк имени Михаила Павлова
|6.
|Спортивно-развлекательная программа
|09.05.2013
13.00-16.00
|Парк имени Михаила Павлова
|
Октябрьский район
|1.
|Митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева (совместно с Посольством Кыргыстана в Республике Беларусь)
|07.05.2013
14.00-16.00
|Площадка у памятника Д.Асаналиеву
(ул. Асаналиева)
|2.
|Торжественное возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам, проведение митингов памяти
|07.05.2013
12.00-14.00
|Памятные места, расположенные на территории района
|3.
|Районный праздник в микрорайоне Сокол
|09.05.2013
12.00-16.00
|Площадка у торгового комплекса
(ул. Барамзиной)
|4.
|Художественно-спортивный праздник «Победа в сердце каждого живет»
|09.05.2013
13.00-19.00
|Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников
(ул. Чкалова, 7)
|
Партизанский район
|1.
|Торжественный митинг «Великой Победы немеркнущий свет», прием в члены ОО «БРПО», ОО «БРСМ»
|04.05.2013
14.00
|Аллея Славы
(ул. Пулихова)
|2.
|Праздничное мероприятие-чествование, посвященное Победе в Великой Отечественной войне
|08.05.2013
15.00
|Учреждение «Республиканский Дворец культуры им. Н.Ф.Шарко»
ОО «Белорусское общество глухих»
(ул. Уральская, 3)
|3.
|«Мелодии Победы» - фестиваль духовых оркестров, праздничный концерт
|08.05.2013
14.00-17.00
|УП «Культсервис» МТЗ
(ул. Долгобродская, 24)
|4.
|Творческая акция талантливых детей и молодежи Партизанского района «Юные звезды для Звезд Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей столицы
|09.05.2013
12.00-18.00
|Центральный детский парк им. М.Горького
(ул. Фрунзе, 2)
|5.
|Районное торжественное мероприятие «Победа в цветущем мае!»
|09.05.2013
12.00-18.00
|Лыже-роллерная трасса
(ул. Столетова, 1)
|6.
|Праздничный концерт «Слава великой Победе!»
|09.05.2013
13.00-16.00
|Ул. Карвата
(площадка у самолета)
|7.
|Выставка военной техники на станции «Сосновый бор» Детской железной дороги Минского отделения Белорусской железной дороги
|09.05.2013
11.00-17.00
|Станция «Сосновый бор» Детской железной дороги
|
Первомайский район
|1.
|Праздничные программы по месту жительства «Мир нашему дому!», поздравление и чествование ветеранов
|08.05.2013
16.00
09.05.2013
15.00
|Ул. Тикоцкого, 46,
ул. Почтовая, 2,
ул. Гинтовта, 6
|2.
|Праздничная программа «Война и песня»
|07.05.2013
18.00
|Национальная библиотека Беларуси
(пр. Независимости, 116)
|3.
|Праздничная программа «Салют Победы!»
|09.05.2013
11.00
|Детская железная дорога
(пр. Независимости, 86)
|4.
|Районное мероприятие «Победный май! Цветущий май!»
|09.05.2013
13.00-16.00
|Ботанический сад
(ул. Сурганова, 2в)
|5.
|Районный праздник «Воспоем Великую Победу!» (5 площадок)
|09.05.2013
12.00-20.00
|Парк им. Челюскинцев
|
Советский район
|1.
|Выставка работ учащихся района, посвященная Дню Победы «Солнечному миру скажем – да!»
|01.05.2013-20.05.2013
09.00-17.00
|ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»
(ул.Я.Коласа, 47/2)
|2.
|Митинг-реквием в память о погибших воинах
|07.05.2013
11.00
|Мемориал на кладбище «Военное»
(ул. Козлова, 11)
|3.
|Театрально-музыкальное представление «С великим праздником Победы!»
|08.05.2013
16.00-18.00
|Площадка на подъезде ОАО «ЦУМ «Минск»
(пр. Независимости, 54)
|4.
|Районный фестиваль инсценированной солдатской песни «Дорогами войны»
(по отдельному плану)
|08.05.2013
13.00
|ГУО СШ №122
(ул. Гамарника, 19)
|5.
|Тематический вечер, посвященный Дню Победы «Песни Победы»
|07.05.2013
15.30
|Актовый зал «БГУИР»
(ул. Бровки, 4)
|6.
|Митинг-реквием посвященный памяти погибших в Великой Отечественной Войне сотрудников, преподавателей и студентов БНТУ
|08.05.2013
11.00
|Главный корпус «БНТУ»
(пр. Независимости, 65)
|7.
|Районное мероприятие, посвященные 68-летию Победы в Великой Отечественной войне, праздничный концерт «Великой Победе посвящается»
|09.05.2013
12.00-18.00
|Парк дружбы народов
(центральная площадка)
|8.
|Праздничный концерт духовых коллективов «Майский вальс»
|09.05.2013
14.00-15.30
|Площадка у фонтана на бульваре имени В.Мулявина
(за Белгосфилармонией)
|
Фрунзенский район
|1.
|Праздники новоселов
|22.04.2013-07.05.2013
|По отдельному плану
|2.
|Митинг-реквиемы, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне
|07.05.2013
10.00
08.05.2013
|Мемориальные комплексы «Кальварийское кладбище», «Масюковщина»
|3.
|Открытие музея «Народной славы»
|07.05.2013
15.00
|Администрация Фрунзенского района
(ул. Кальварийская, 39)
|4.
|Районный праздник «Победа в сердце каждого живет» (13 площадок)
|09.05.2013
12.00-18.00
|Парк им. 60-летия Октября
(ул. Матусевича – Сердича - Ольшевского)
|5.
|Праздник «Наши успехи – Вам, ветераны!»
|09.05.2013
12.00-16.00
|Зеленая зона по ул. Д.Сердича
|6.
|Концертная программа на стилизованной машине военных лет «Песни фронтовых дорог»
|09.05.2013
11.00-12.00
|Магазин «Купаловский»
(ул. Лынькова, 57)
|7.
|Концертная программа на стилизованной машине военных лет «Песни фронтовых дорог»
|09.05.2013
14.00-15.00
|ТЦ «Максимус»
(ул. Лобанка, 94)
|8.
|Детский праздник «Обнимем детством наш район»
|09.05.2013
13.00-16.00
|Площадка у фонтана у ресторана «МакДональдс»
(ул. Притыцкого, 28)
|
Центральный район
|1.
|Концерт для ветеранов «Поем для ветеранов»
|06.05.2013
11.00
|Зал районной ветеранской организации по ул. Червякова, 8
|2.
|ІІІ республиканский вокальный конкурс среди ветеранов «Песни Победы»
|07.05.2013
14.00
|Республиканский Дворец культуры ветеранов
(ул. Я.Купалы, 21)
|3.
|Праздничный концерт «За отвагу и доблесть – спасибо!»
|07.05.2013
14.00
|СШ № 21 г.Минска
(ул. Куйбышева, 19)
|4.
|Концертная программа «Песни Победы»
|10.05.2013
12.00-15.00
11.05.2013
12.00-15.00
|Парк Победы
|5.
|Районный праздник «Спасибо за подвиг!»
|09.05.2013
12.00-19.00
|Парк Победы
(площадка у центрального фонтана на воде)
|6.
|Танцевальный вечер «Военное танго»
|13.05.2013
16.00
|Территориальный центр социального обслуживания населения
(ул. Красная, 3)
Итак, главными праздничными мероприятиями в Минске 9 мая 2013 года станут:
- шествие ветеранов и возложение венков и цветов к монументу Победы с участием главы государства (с 11.00 до 12.20);
- общегородские мероприятия в парке Победы и в районе Дворца спорта (с 13.00);
- праздничный салют, который будет дан в пяти местах города (22.00).
С 08.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта:
- на проспекте Независимости — от улицы Комсомольской до проспекта Машерова;
- на улице Ленина — от улицы Интернациональной до улицы Кирова;
- на улице Интернациональной — от улицы Ленина до улицы Янки Купалы;
- на улице Янки Купалы — от улицы Куйбышева до улицы Кирова;
- на улице Кирова — от улицы Янки Купалы до улицы Ленина;
- на улице Карла Маркса — от улицы Янки Купалы до улицы Ленина;
- на улице Коммунистической — от улицы Красной до проспекта Независимости;
- на улице Киселева — от улицы Красной до проспекта Независимости;
- на улице Фрунзе и местном проезде от проспекта Независимости до Войскового переулка;
- на улице Захарова и местном проезде от проспекта Независимости до Войскового переулка.
В ГАИ также просят автомобилистов обращать внимание на временные дорожные знаки. А также освободить от припаркованного транспорта прилегающую к проведению мероприятия территорию.
В День Победы с 08.00 до 13.00 будут изменены трассы следования некоторых автобусных маршрутов.
- Автобусы маршрутов № 100 («Аэропорт «Минск-1» — автовокзал «Московский») и № 115Э (ДС «Дружная» — Тубдиспансер») на участке от улицы Свердлова до улицы Козлова будут следовать по улицам Козлова, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули и Козлова без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.
- Автобусы маршрута № 300 «Автовокзал «Центральный» — Национальный аэропорт «Минск» от автовокзала «Центральный» будут следовать по улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршруту, а в обратном направлении — по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, проспекту Независимости, улице Бобруйской.
- Автобусы № 18 («ДС «Восточная» — Новинки») и № 26 (ДС «Восточная» — Будславская») на участке от улицы Куйбышева до улицы Захарова проследуют по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули и Первомайской в обоих направлениях. На изменяемом участке они будут выполнять остановку «Улица Козлова» в направлении ДС «Восточная» и «Проспект Независимости» в направлении микрорайона Новинки.
- Автобусы маршрута № 57 «ДС «Восточная» — Семашко» от улицы Куйбышева до улицы Пулихова будут следовать по улице Куйбышева, проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Улица Козлова» в направлении ДС «Восточная» и «Проспект Независимости» в направлении улицы Немига.