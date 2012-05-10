9 мая 2012 года в Минске. Полная версия

9 мая праздничные мероприятия проходят по всей республике. День Победы в Минске открыло праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и церемония возложения венков к монументу Победы. Возглавил шествие Президент Александр Лукашенко. Колонна проследовала по проспекту Независимости от Октябрьской до площади Победы.

В праздничной колонне прошло более 10 000 человек. Шествие стартовало ровно в 11 часов утра.

Праздник объединяет все поколения белорусов. Все вместе заняли места в праздничном шествии. Плечом к плечу прошли символический путь от Октябрьской до площади Победы. Расстояние - больше километра. Несмотря на преклонный возраст, некоторые ветераны твердо решили пройти этот путь пешком. Еще полсотни проехали расстояние между двумя площадями в военных джипах. Так называют на современный лад «УАЗы».

Порядка 200 ветеранов прибыли непосредственно на площадь Победы, где они разместились на специально подготовленной для них трибуне. Главное, говорят ветераны, что молодежь помнит.

В стройной колонне, которая растянулась на весь проспект, прошли также высшие должностные лица, представители госорганов, общественных организаций, духовенства, военнослужащие, представители трудовых коллективов. Было очень много молодежи.

Президент Беларуси выступил на церемонии возложения венков к памятнику Победы в Минске.

Александр Лукашенко:

Мы высоко ценим вклад в победу государств антигитлеровской коалиции и других стран, оказавших сопротивление фашизму. Но нельзя забывать, что решающую роль в разгроме нацизма сыграл именно Советский Союз.

Победой мы обязаны прежде всего силе, мужеству и стойкости миллионов простых советских людей, которые, не жалея себя, боролись с врагом. Сражались за каждый город и село. Создали народную армию партизан и подпольщиков. До изнеможения и голодных обмороков трудились на заводах и в полях, растили хлеб и ковали оружие Освобождения.



Президент подчеркнул, что на белорусской земле был развеян миф о непобедимости гитлеровской военной армады, а героическое сопротивление врагу длилось с первых минут июньского рассвета 41-го и до полного изгнания оккупантов. На территории Беларуси проходила одна из крупнейших в истории человечества операция «Багратион», которая открыла путь к освобождению Европы.



Александр Лукашенко:

Мы твердо заявляем о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и попрания принципов Организации Объединенных Наций. Выступаем за обеспечение права народов на свободный выбор пути развития, а не навязывание «нового демократического порядка». Мы уже проходили это семь десятилетий назад.

Есть вещи, которыми нельзя поступиться, - это независимость, достоинство и стабильность страны, благополучие народа. Уважение к этим завоеваниям Великой Победы сплачивает нас и делает единой и сильной нацией.

После церемонии глава государства подошел к ветеранам. Еще раз поздравил их с праздником, пожелал крепкого здоровья. Также Александр Лукашенко поприветствовал прибывших на торжество глав дипломатических миссий среди которых и послы Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси насчитывается 927,8 тыс. человек (с 1911 по 1940 год рождения), переживших Великую Отечественную войну, сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В Беларуси проживают 30,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Среди 21,5 тыс. инвалидов и участников ВОВ 6 тыс. человек - инвалиды войны первой и второй групп. В стране насчитывается 7,6 тыс. награжденных тружеников тыла, 790 блокадников Ленинграда, 459 граждан, работавших на прифронтовых участках железных дорог, 118 человек, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

Численность граждан, пострадавших от последствий войны, - 38,3 тыс. человек, в том числе 2,1 тыс. членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, 35,1 тыс. бывших узников фашизма, 1,1 тыс. инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями боевых действий.



Каждый третий белорусский ветеран Великой Отечественной войны - житель села, каждый шестой - одинок.