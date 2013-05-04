В Минске под дождем 4 мая прошла первая репетиция торжественного шествия ко Дню Победы

Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию Дня Победы. Первая репетиция торжественного шествия прошла минувшим вечером в Минске.

По традиции оттачивали мастерство военнослужащие роты почетного караула: две сотни солдат чеканили шаг и отрабатывали слаженность действий. Затем по главному проспекту столицы проехала военная техника прошлых лет.

На главном проспекте страны ни одного автомобиля. Ровно в десять вечера центр Минска замер. Тишину нарушают звуки военного оркестра и берцев. Две сотни солдат Сводной Роты Почетного Караула без устали чеканят шаг.

Весь день — дождь. Первая репетиция торжественного шествия проходит почти в полевых условиях. Впрочем, для элитных войск это не помеха. Задачи поставлены, расписано каждое действие. Чтобы добиться четкости действий, требуются месяцы тренировок.

Тем временем на арену выходят знаменосцы. Ответственность момента солдаты ощущают даже на тренировке. Следом за пехотой — военные машины прошлых лет. 9 мая места в них займут ветераны.

А этот маневр отрабатывается снова и снова. Возложение венков к монументу Победы — кульминация шествия.

Репетиция привлекает внимание прохожих. Несмотря на дождь, уже после первого «прогона» зрелище собрало немало зрителей.

Следующая репетиция пройдет 6 мая. В 10 вечера проспект Независимости на участке от улицы Янки Купалы до улицы Козлова снова перекроют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.