Почтовая военная цензура в годы Великой Отечественной войны

Художественная летопись Великой Отечественной войны и бесценный исторический источник. Весточки с фронта «Жив-здоров» ждали в каждой семье, как и Великую Победу.

Пропахшие порохом, обожженные, с выцветшими чернилами. Этим письмам уже больше 70 лет и до сих пор они трогают нас до глубины души. Суровые окопные будни, признания любимым и родным.

За каждым – своя история, счастливая или грустная, но единая для всех. Страшная война разлучила тысячи семей, вся надежда была на почту. Правда, переписка близких людей не была личной, все письма проходили Военную цензуру.

Ежедневно на фронт и с фронта к родным уходили тысячи писем и открыток. Конвертов не хватало, оттого складывали обычные листы тетради в «письма-треугольники» или прямоугольные «секретки».

Свои рассказы о подвигах бойцы часто сопровождали стихами, вырезками из газет и рисунками, и, конечно, мечтали о радужной жизни после войны. Что только поднимало боевой настрой.

А этот милый зайка – трогательное послание на фронт любимому папе от маленького Леонида Левина, будущего талантливейшего архитектора Беларуси.

Никто не возместит то, что забрала война – война не смогла забрать только любовь.

Эта главная мысль легла в основу книги «Война и любовь». Спустя время Леонид Левин написал ее на основе своих детских заметок и военной переписке двух любящих сердец – мамы Лизы и папы Менделя. В этом году по мотивам книги дочь архитектора Галина Левина создала выставку.

В советской стране была создана система военно-полевой почты. Почтовые вагоны «цепляли» к поездам и военным эшелонам. Интересно, что штатных военных почтальонов называли экспедиторами, они собирали трепетные письма на полях сражений, а в огромных сумках всегда носили бумагу и карандаши для бойцов. Письма были документами огромной силы, и немцы всячески старались уничтожать узлы связи.

Среди ценной 2000-ной коллекции военных писем в музее Великой Отечественной войны хранится и письмо героя – Василия Трофимовича Воронянского, которое стало для его семьи первым и последним.

Свои «письма Победителям» и слова благодарности ветеранам в прошлом году написали школьники, военнослужащие со всех уголков Беларуси. Замечательная патриотическая акция от телеканала СТВ и молодежных организаций проходила во время телемарофона, посвященному 70-летию Великой Победы и объединила всех неравнодушных. Дети писали и от имени рядового на фронте и от всего современного народа. Сегодня лучшие письма хранятся в библиотеке музея Великой Отечественной войны, прочитать их может каждый, а накануне 9 мая они особенно согревают душу.