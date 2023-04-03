«Тема довольно закрытая». Может ли укрепиться сотрудничество Беларуси и Ирана в военно-технической сфере?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Какая вероятность углубления сотрудничества Беларуси и Ирана на данный момент в военно-технической сфере? Например, в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Александр Шпаковский, политолог:

Республика Беларусь выстраивает конструктивные отношения со многими государствами Ближнего Востока. Мы в целом имеем такие дипломатические навыки, которые позволяют нам отказываться от выбора или/или. Допустим, в период конфликтных отношений между Саудовской Аравией и Ираном или Ираном и Катаром мы находили общий язык с разными правительствами, потому что предлагаем проекты взаимовыгодного характера и стремимся, чтобы наше сотрудничество с теми или иными государствами не вызывало раздражение у их оппонентов. Что касается военно-технического сотрудничества, тема довольно закрытая. Больше известно об интересах Беларуси к поставкам большегрузных самосвалов в Исламскую Республику Иран. Вместе с тем я хотел бы отметить, что и Беларусь, и Иран имеют компетенцию в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. И мне известно о коммуникации между руководством отечественного государственного военно-промышленного комитета и соответствующими структурами Исламской Республики Иран. Я бы обратил внимание на то, что у Ирана есть ядерная программа, к которой КНР по результатам прошедших переговоров президента Ирана Эбрахима Раиси и председателя КНР Си Цзиньпина довольно благосклонно относится. И в принципе недавние заявления американской стороны о том, что Иран в краткие сроки при необходимости может создать ядерную бомбу, наверное, тоже имеют под собой определенную подоплеку. У нас есть соответствующий институт, лаборатория «Сосны». Здесь мы тоже можем взаимодействовать.

Ближний Восток – важный стратегический регион для Беларуси. Наша страна установила дипотношения со всеми его странами, а в Египте, Израиле, Катаре, Сирии и ОАЭ успешно работают белорусские диппредставительства.

В начале года, по приглашению президента ОАЭ, Александр Лукашенко посетил Абу-Даби с официальным визитом. В ходе переговоров удалось договориться о сотрудничестве по множеству направлений. Среди них торгово-экономическая сфера и инвестиционное взаимодействие. Акцент и на гуманитарную сферу.

В марте Александр Лукашенко посетил Иран. В Тегеране президент Беларуси провел переговоры с руководством страны, главная тема которых – развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Лукашенко: с каким упорством народ Ирана противостоит попыткам навязать чужую волю! Подробности. Одним из центральных событий визита стало подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном. Лидеры двух стран также уделили особое внимание ситуации в регионе и в мире в целом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Отрадно, что у нас схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира. Важность визита белорусского лидера оценили и в самом Иране, назвав его переломным моментом и отправной точкой в развитии двусторонних отношений между государствами. Президент Ирана: отношения с Беларусью всегда находились на подъеме, но сейчас мы наблюдаем прорыв – читайте здесь. Надежда Сасс:

Кто-то говорит «разворот на Восток». Но это же абсолютно не резкий разворот на Восток. Это результат продуманной многолетней работы.