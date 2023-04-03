«Тема довольно закрытая». Может ли укрепиться сотрудничество Беларуси и Ирана в военно-технической сфере?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Какая вероятность углубления сотрудничества Беларуси и Ирана на данный момент в военно-технической сфере? Например, в производстве беспилотных летательных аппаратов.
Александр Шпаковский, политолог:
Республика Беларусь выстраивает конструктивные отношения со многими государствами Ближнего Востока. Мы в целом имеем такие дипломатические навыки, которые позволяют нам отказываться от выбора или/или. Допустим, в период конфликтных отношений между Саудовской Аравией и Ираном или Ираном и Катаром мы находили общий язык с разными правительствами, потому что предлагаем проекты взаимовыгодного характера и стремимся, чтобы наше сотрудничество с теми или иными государствами не вызывало раздражение у их оппонентов. Что касается военно-технического сотрудничества, тема довольно закрытая. Больше известно об интересах Беларуси к поставкам большегрузных самосвалов в Исламскую Республику Иран. Вместе с тем я хотел бы отметить, что и Беларусь, и Иран имеют компетенцию в сфере производства беспилотных летательных аппаратов.
И мне известно о коммуникации между руководством отечественного государственного военно-промышленного комитета и соответствующими структурами Исламской Республики Иран. Я бы обратил внимание на то, что у Ирана есть ядерная программа, к которой КНР по результатам прошедших переговоров президента Ирана Эбрахима Раиси и председателя КНР Си Цзиньпина довольно благосклонно относится. И в принципе недавние заявления американской стороны о том, что Иран в краткие сроки при необходимости может создать ядерную бомбу, наверное, тоже имеют под собой определенную подоплеку. У нас есть соответствующий институт, лаборатория «Сосны». Здесь мы тоже можем взаимодействовать.
Ближний Восток – важный стратегический регион для Беларуси. Наша страна установила дипотношения со всеми его странами, а в Египте, Израиле, Катаре, Сирии и ОАЭ успешно работают белорусские диппредставительства.
В начале года, по приглашению президента ОАЭ, Александр Лукашенко посетил Абу-Даби с официальным визитом. В ходе переговоров удалось договориться о сотрудничестве по множеству направлений. Среди них торгово-экономическая сфера и инвестиционное взаимодействие. Акцент и на гуманитарную сферу.
В марте Александр Лукашенко посетил Иран. В Тегеране президент Беларуси провел переговоры с руководством страны, главная тема которых – развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.
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Одним из центральных событий визита стало подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном. Лидеры двух стран также уделили особое внимание ситуации в регионе и в мире в целом.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Отрадно, что у нас схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира.
Важность визита белорусского лидера оценили и в самом Иране, назвав его переломным моментом и отправной точкой в развитии двусторонних отношений между государствами.
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Надежда Сасс:
Кто-то говорит «разворот на Восток». Но это же абсолютно не резкий разворот на Восток. Это результат продуманной многолетней работы.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:
Да, но и резкий вместе с тем. Давайте прямо скажем, это звучало во время визита, у нас была пауза в отношениях с Ираном. И здесь не надо ничего скрывать. Она была вызвана как раз теми конфликтами, которые существовали, и позицией Израиля, арабских стран в отношении Тегерана. И белорусская внешняя политика на определенном этапе это учитывала. Но в том числе и улучшение отношений Ирана с соседями в регионе поспособствовало тому, что этот визит проходил настолько продуктивно. Белорусская внешняя политика как выстроена? В каждом регионе дальней дуги у нас есть точки входа. Допустим, на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии это Вьетнам. То есть через Вьетнам мы заходим и на рынки других стран этого региона. Допустим, на арабском Востоке это Египет и ОАЭ.
У Республики Беларусь сложились особые отношения с Арабскими Эмиратами, и визит туда Александра Лукашенко тоже имел ключевое значение. Чтобы понимать, насколько это будет продуктивно, давайте вернемся к Зимбабве. Критики нашей страны, оппоненты, завистники чего только там не нагородили. Наши беглые, которые, вроде, должны быть либеральными, демократичными, просто изощрялись в расизме, сдерживаясь от самых пещерных форм употребления терминов по этому визиту. И что в итоге? А в итоге у нас идут один за другим контракты по Зимбабве. И для нас то, что происходит, – улучшение отношений между Ираном и его арабскими соседями – носит принципиально важный характер.
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