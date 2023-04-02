Будут ли переговоры между Ираном и Израилем и что мешало выйти на урегулирование отношений? Мнения экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Можно ли ожидать от нынешнего умеренного и прагматичного правительства Ирана отказа от наиболее радикальных элементов курса в отношении Израиля? Риторика отдельных иранских политиков в отношении еврейского государства является одним из препятствий для стабилизации ситуации в регионе.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Мы видим, что иранское руководство очень прагматично на протяжении десятилетий. Это первое. Второе. Вся эта риторика связана с проблемой Палестины и Израилем со стороны Ирана. Эта риторика была необходима, чтобы поддерживать диалог с арабскими соседями. Другой темы для бесед у них тогда не было, учитывая международную изоляцию, ориентацию их соседей на США. Кстати, я хотела бы подметить, что традиционно в американском истеблишменте, на Ближнем и Среднем Востоке свои позиции имели политики и компании, аффилированные с республиканской партией. А Африка больше было демократической партией. Поэтому то, что сегодня идет фундаментальный раскол в американской элите, маркер этого раскола – публикации Сеймура Херша, который высшая лига, обслуживающая высшую лигу американской власти. Это то шило, которое в мешке не утаишь.
Второе. Иран никогда не заявлял о том, что еврейский народ не имеет права на свою государственность в регионе исторического формирования этого народа. Таких заявлений, даже намеков на такие заявления, не было, поэтому вся риторика иранского руководства – обвинение сионистского режима. Это не тот сионизм, который был 50-70 лет назад, поэтому не надо удивляться тому, что заслуженные военные сейчас просто срывают с себя погоны в Израиле. Это очень интересная и глубокая тема. Если говорить об Иране и Израиле, то я могу сказать следующее: не существует никакого дипломатического формата урегулирования противостояния Израиля и Ирана. Как только это процессы сейчас начались, я не удивлюсь, если в кулуарах обсуждается вопрос, чтобы экспертные группы иранские и, возможно, израильские смогли бы встретиться. После этого встретятся дипломаты довольно высокого ранга, но не высшего эшелона. Потом, я думаю, все будет готовиться к переговорам. Такую площадку в состоянии создать Китай, Россия. Возможно, в рамках ШОС, возможно, в рамках БРИКС возникнет то, что когда-то было создано в отношении Израиля и палестинской проблемы – так называемый «ближневосточный квартет».
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:
Ровно по этой же схеме шло урегулирование Саудовской Аравии и Ирана, когда шли три года переговоры, была создана площадка в Багдаде, но курировали ее россияне и китайцы, затем состоялась Пекинская декларация восстановления отношений. И там у Ирана противоречий с Саудовской Аравией было не меньше, чем с Израилем. У них какая была официальная позиция? Что в Иране шииты, они не враги суннитам, но в Саудовской Аравии ваххабиты, они связаны с Западом. А раз с Западом, то связаны тем самым с Израилем. Поэтому, братья-сунниты, мы фактически защищаем вас. Это была идеология. И пойти на сближение с саудитами – это для них был идеологический компромисс, и надо было как-то объяснять в обществе, потому что работали две мощные машины пропаганды. С одной стороны, в Иране, антисаудитская, антиваххабитская, с другой стороны… Саудиты чего боятся? Шиитского меньшинства, которое находится в Саудовской Аравии под влиянием Ирана. А живут они там, где добывают нефть. Там были люди арестованы, была знаменитая казнь лидеров этого шиитского меньшинства. И не раз. И саудитская пропаганда тоже работала очень сильно против Ирана. Там были такие заявления, что казалось, что никогда не будет найден компромисс. А вот посмотрите, что произошло.
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