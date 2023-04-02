Будут ли переговоры между Ираном и Израилем и что мешало выйти на урегулирование отношений? Мнения экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Можно ли ожидать от нынешнего умеренного и прагматичного правительства Ирана отказа от наиболее радикальных элементов курса в отношении Израиля? Риторика отдельных иранских политиков в отношении еврейского государства является одним из препятствий для стабилизации ситуации в регионе.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Мы видим, что иранское руководство очень прагматично на протяжении десятилетий. Это первое. Второе. Вся эта риторика связана с проблемой Палестины и Израилем со стороны Ирана. Эта риторика была необходима, чтобы поддерживать диалог с арабскими соседями. Другой темы для бесед у них тогда не было, учитывая международную изоляцию, ориентацию их соседей на США. Кстати, я хотела бы подметить, что традиционно в американском истеблишменте, на Ближнем и Среднем Востоке свои позиции имели политики и компании, аффилированные с республиканской партией. А Африка больше было демократической партией. Поэтому то, что сегодня идет фундаментальный раскол в американской элите, маркер этого раскола – публикации Сеймура Херша, который высшая лига, обслуживающая высшую лигу американской власти. Это то шило, которое в мешке не утаишь. Второе. Иран никогда не заявлял о том, что еврейский народ не имеет права на свою государственность в регионе исторического формирования этого народа. Таких заявлений, даже намеков на такие заявления, не было, поэтому вся риторика иранского руководства – обвинение сионистского режима. Это не тот сионизм, который был 50-70 лет назад, поэтому не надо удивляться тому, что заслуженные военные сейчас просто срывают с себя погоны в Израиле. Это очень интересная и глубокая тема. Если говорить об Иране и Израиле, то я могу сказать следующее: не существует никакого дипломатического формата урегулирования противостояния Израиля и Ирана. Как только это процессы сейчас начались, я не удивлюсь, если в кулуарах обсуждается вопрос, чтобы экспертные группы иранские и, возможно, израильские смогли бы встретиться. После этого встретятся дипломаты довольно высокого ранга, но не высшего эшелона. Потом, я думаю, все будет готовиться к переговорам. Такую площадку в состоянии создать Китай, Россия. Возможно, в рамках ШОС, возможно, в рамках БРИКС возникнет то, что когда-то было создано в отношении Израиля и палестинской проблемы – так называемый «ближневосточный квартет».