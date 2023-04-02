«Надо готовиться к большому хаосу». Будет ли в Польше размещено ядерное оружие?

Надежда Сасс, СТВ: Мы увидели нервозность западных соседей Республики Беларусь. Может ли это поспособствовать тому, что на территории Польши будет размещено ядерное оружие американцами? Потому что поляки очень рьяно заявляют о своем желании.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Сложно сейчас что-либо предсказывать, потому что закручивается все с необычайной скоростью – такой эффект сжатия времени. Сбила Россия американский беспилотник, и стало заметно, что эффект это имело гораздо более глубокий, чем можно было ожидать. Поэтому Польша этого хочет. Нынешнее польское руководство. Это не означает, что все политики в Польше не понимают, чем это чревато. Эти получат деньги, куда-нибудь уедут жить, и плевать им на Польшу, которая становится в этом смысле мишенью. Мне представляется, что достаточно решительные действия России могут это остановить, с одной стороны. С другой стороны, поскольку Запад не отступил, и предложения декабря 2021 были тоже проигнорированы, то Россия, чтобы защитить себя и своих ближайших союзников, вынуждена принимать определенные меры. И это является очень серьезной предупредительной мерой. Раз.

Второе. Мы наблюдаем, что происходит в Центральной и Западной Европе, по всей видимости, учитывая, что американцы дожимают этот регион досуха, а там немало спящих ячеек тех же исламистов, пока им никто не дал отмашку на выступления, а в странах идут протесты. В связи с этим, как я понимаю, нам надо готовиться к большому хаосу.

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