Президент Ирана: отношения с Беларусью всегда находились на подъёме, но сейчас мы наблюдаем прорыв

Взаимодействие и кооперация в политической, экономической, научно-технической сферах, а также в образовании, культуре, искусстве, СМИ и туризме. Беларусь и Иран подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.