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Президент Ирана: отношения с Беларусью всегда находились на подъёме, но сейчас мы наблюдаем прорыв

13 марта 2023 17:29
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Взаимодействие и кооперация в политической, экономической, научно-технической сферах, а также в образовании, культуре, искусстве, СМИ и туризме. Беларусь и Иран подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Ирана: отношения с Беларусью всегда находились на подъёме, но сейчас мы наблюдаем прорыв-1

Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели переговоры в Тегеране. Сначала президенты общались один на один, затем с участием делегаций. По итогам переговоров также подписан план мероприятий по случаю предстоящего 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Ираном, ряд межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Общий объем достигнутых договоренностей оценивают в 100 миллионов долларов.

Президент Ирана: отношения с Беларусью всегда находились на подъёме, но сейчас мы наблюдаем прорыв-3

Эбрахим Раиси, президент Ирана:
Наши отношения всегда находились на подъеме, но за последние два года мы действительно наблюдаем прорыв. Несомненно, ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений.

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# Беларусь-Иран # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Фотофакт

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