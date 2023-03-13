Президент Ирана: отношения с Беларусью всегда находились на подъёме, но сейчас мы наблюдаем прорыв

Взаимодействие и кооперация в политической, экономической, научно-технической сферах, а также в образовании, культуре, искусстве, СМИ и туризме. Беларусь и Иран подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели переговоры в Тегеране. Сначала президенты общались один на один, затем с участием делегаций. По итогам переговоров также подписан план мероприятий по случаю предстоящего 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Ираном, ряд межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Общий объем достигнутых договоренностей оценивают в 100 миллионов долларов.