«Звезда Давида никогда не станет звездой на флаге США». Об отношениях Израиля и Америки рассказал Гигин

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Израиль будет всегда удобным союзником. Хотя у них возник небольшой конфликт, когда администрация Байдена стала критиковать правительство Израиля за его поведение, что впервые произошло за долгое время, то Биньямин Нетаньяху заявил, что звезда Давида никогда не станет звездой на флаге США. Но тут есть отношение демократов и Нетаньяху. Вы сказали о радикальном правом правительстве. Это же вынужденное радикальное право. Нельзя сказать, что Нетаньяху полностью разделяет их идеологию, но ему нужно было сформировать большинство, чтобы снова стать премьер-министром. Но тут не только это. Это ослабляет возможности Израиля на Ближнем Востоке, хотя Израиль продолжает системное урегулирование своих отношений с арабскими странами.

Но что важно в регионе? Это один из самых милитаризованных регионов мира. Мы все сейчас смотрим, сколько танков у европейцев, а здесь их тысячи. Если возьмете процент военнослужащих к населению (тем более к коренному) в Катаре, то это самое милитаризированное государство в мире.

Изменения тектонические. Не только меняется позиция Ирана – она особо и не меняется, Иран борется за свои национальные интересы. Посмотрите, что в арабских странах происходит, отношения Израиля и арабских стран. В этом регионе с конца XIX века государства ни на кого другого, кроме англосаксов, не ориентировались вообще. В Бахрейне находится штаб 5-го флота США, американское военное присутствие там с 1948 года. Сейчас Бахрейн подает заявку на вступление в ШОС. Это тотальное дипломатическое поражение США.