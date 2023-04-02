«Звезда Давида никогда не станет звездой на флаге США». Об отношениях Израиля и Америки рассказал Гигин
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Насколько сегодняшний Израиль с радикальным правым правительством, отдельные члены которого открыто ненавидят арабов, является удобным союзником США?
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:
Израиль будет всегда удобным союзником. Хотя у них возник небольшой конфликт, когда администрация Байдена стала критиковать правительство Израиля за его поведение, что впервые произошло за долгое время, то Биньямин Нетаньяху заявил, что звезда Давида никогда не станет звездой на флаге США. Но тут есть отношение демократов и Нетаньяху. Вы сказали о радикальном правом правительстве. Это же вынужденное радикальное право. Нельзя сказать, что Нетаньяху полностью разделяет их идеологию, но ему нужно было сформировать большинство, чтобы снова стать премьер-министром. Но тут не только это. Это ослабляет возможности Израиля на Ближнем Востоке, хотя Израиль продолжает системное урегулирование своих отношений с арабскими странами.
Но что важно в регионе? Это один из самых милитаризованных регионов мира. Мы все сейчас смотрим, сколько танков у европейцев, а здесь их тысячи. Если возьмете процент военнослужащих к населению (тем более к коренному) в Катаре, то это самое милитаризированное государство в мире.
Изменения тектонические. Не только меняется позиция Ирана – она особо и не меняется, Иран борется за свои национальные интересы. Посмотрите, что в арабских странах происходит, отношения Израиля и арабских стран. В этом регионе с конца XIX века государства ни на кого другого, кроме англосаксов, не ориентировались вообще. В Бахрейне находится штаб 5-го флота США, американское военное присутствие там с 1948 года. Сейчас Бахрейн подает заявку на вступление в ШОС. Это тотальное дипломатическое поражение США.
Вадим Гигин:
Сейчас саудиты договариваются с иранцами по урегулированию в Йемене, фактически возвращаясь к той схеме, которая существовала где-то в 1960-х годах по Северному и Южному Йемену, когда была Йеменская и Арабская Республика Сана, НДР Йемен со столицей в Адане. Вот это контуры будущего мира. Посмотрите, что пытались сделать. Это было удобно для всех: США, Израиля и многих других арабских стран. Да, Россия закрепила свое влияние в Сирии на Башара Асада, но режим как бы будет маргинализирован, изгой, его никто не будет принимать. Сейчас Башар Асад готовится к визиту в Саудовскую Аравию. Внимание! Восстановление Сирии в Лиге арабских государств, переговорам с Эрдоганом, а это значит завершение всего круга урегулирования по сирийскому вопросу, благожелательному и для России, и для Ирана. То есть здесь сформировалось сразу несколько направлений сотрудничества: России и Турции, России и Ирана, России и Саудовской Аравии, Китая с этими же странами, учитывая их национальные интересы. То есть это не навязываемое лидерство, которое подавляло национальные и культурные особенности этих государств, а это некий баланс интересов. Тут возник вопрос: не везде совпадают интересы. Так это нормально. В этом задача дипломатии – находить пути решения, когда у вас с вашим партнером интересы не всегда совпадают.
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