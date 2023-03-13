Лукашенко: с каким упорством народ Ирана противостоит попыткам навязать чужую волю!

Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели переговоры в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В узком формате президенты общались более часа. И явно это были насыщенные переговоры. Лукашенко и Раиси хорошо знают дуг друга. Затем к обстоятельному общению подключились представители делегаций. Официальный визит наполнен обстоятельным содержанием. Интересная деталь – переговоры проходят у подножия горы Дарбанд. Нам известна расхожая фраза – друга в горы тяни. Александр Лукашенко напомнил иранскую пословицу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Старая иранская пословица гласит: «Друг – это божья милость». И я верю в то, что приехал к своим друзьям. Мне приятно вновь побывать в Тегеране, столице нынешнего Ирана, ставшего колыбелью одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций, через территорию которой проходили торговые пути задолго до того, как была открыта Америка. Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более сорока лет душит вашу страну санкциями и пытается насаждать так называемые демократические ценности. Они, видимо, только забыли, что у каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии, и с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны.

Встреча проходит в правительственной резиденции в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Некогда летняя резиденция последнего монарха – место знаковых особ. Монархическое наследие здесь преобразовали в музейный ареал. В Тегеране вообще много музеев. Даже, например, на месте бывшего Посольства США создан музей «Шпионское гнездо». Современный Иран живет и развивается вопреки западным санкциям. А новые точки роста ищет по всему миру. Среди тех, кому доверяет Иран, – Беларусь.

Александр Лукашенко:

Это мой третий по счету визит в Иран. Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. Откровенно вражеская риторика до сих пор звучит из Вашингтона. Например, сегодня, 13 марта, пришла новость, что стратегический бомбардировщик В-52 учебно «отстрелял» по Ирану. Но официальный визит нашего президента менее насыщенным от этого точно не стал. В преддверии праздничной даты – 30 лет дипотношениям. Но не праздные результаты, скорее, стратегические. Лукашенко в Иране: мы успешно преодолели паузу в наших отношениях и о многом договорились. Подробности.

Вспомнив в своей речи Бога, президент Эбрахим Раиси отметил стратегическое сотрудничество в экономике. Александр Лукашенко подчеркнул, что с нынешним правительством заметно улучшается товарооборот между нашими странами. Внешнеполитическое сотрудничество ведется и между странами напрямую, и на площадках региональной интеграции, ШОС и ЕАЭС. А вот экономическое сотрудничество призвана сблизить дорожная карта, подписанная 13 марта президентами. Договоренности на 100 миллионов долларов. Какие соглашения подписали Беларусь и Иран? Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Государство живет по своему календарю. Сейчас 1400 год. Но это не мешает женщинам заниматься традиционными мужскими занятиями – быть операторами. Современный Иран многолик.

Древний Иран имеет очень многогранную систему политического управления. Помимо трех ветвей власти, правительство возглавляет президент, за экономику отвечает первый вице-президент, он выполняет обязанности премьер-министра. Отдельная и самостоятельная ветвь власти – Собрание исламского совета, ну, парламент. Сегодня наш Президент встретился со всем политическим истеблишментом Ирана. Этот визит – новая страница в наших отношениях.