Украинская проблема не имеет настолько существенного значения для Запада, как противостояние с Россией, заявил обозреватель Myśl Polska Антоний Конюшевский, пишет РИА Новости. Не имеет настоящего значения судьба Украины с точки зрения независимой политической единицы, а тем более народа этой страны, говорится в статье. Обозреватель обращает внимание, что «холодный мир» между РФ и Западом уже слишком продолжителен. И эта борьба – окончательное столкновение Москвы с Америкой и Европой. Варшава в этом случае имеет для Запада значение не больше, чем Украина. А поляки продолжают жить в иллюзиях, заблуждаясь о месте Польши в мировой политике, подытожил Конюшевский.

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