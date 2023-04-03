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Myśl Polska: противостояние с Россией больше волнует Запад, чем судьба Украины

03 апреля 2023 15:10
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Существование Украины не представляет интереса для государств Запада. Гораздо больше их волнует борьба с Российской Федерацией.

Myśl Polska: противостояние с Россией больше волнует Запад, чем судьба Украины-1

Фото: pixabay

Украинская проблема не имеет настолько существенного значения для Запада, как противостояние с Россией, заявил обозреватель Myśl Polska Антоний Конюшевский, пишет РИА Новости. Не имеет настоящего значения судьба Украины с точки зрения независимой политической единицы, а тем более народа этой страны, говорится в статье. Обозреватель обращает внимание, что «холодный мир» между РФ и Западом уже слишком продолжителен. И эта борьба – окончательное столкновение Москвы с Америкой и Европой. Варшава в этом случае имеет для Запада значение не больше, чем Украина. А поляки продолжают жить в иллюзиях, заблуждаясь о месте Польши в мировой политике, подытожил Конюшевский.

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# Международная политика

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