В Индии родились детёныши гепарда. Они помогут возродить популяцию хищных кошек

Новости Индии. Детеныши гепарда помогут возродить популяцию хищных кошек в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Котята родились совсем недавно, они еще слепые и беспомощные, ветеринары пока не определили даже пол малышей, но они уже подарили надежду жителям Индии и отдельно сотрудникам местного национального парка.

Бхопала Чоухан, директор национального парка Куно: Одна самка гепарда по кличке Сияя принесла четырех детенышей. Они в безопасности и пока находятся в большом вольере.

Раньше в Индии обитали азиатские гепарды. К концу 40-х годов прошлого столетия из-за браконьерства подвид вымер. Над восстановлением популяции гепардов в стране работают уже 13 лет. В прошлом году нескольких животных привезли из Африки. В том числе и маму этих новорожденных малышей. Планируется, что в ближайшие 10 лет здесь, в парке Куно, поселят еще 20 гепардов.