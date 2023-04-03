В Бельгии на выставке показали необычные шоколадные пасхальные яйца

Новости Бельгии. Пасхальные яйца представили в Брюсселе. Их главное отличие от экспонатов других подобных выставок в том, что они съедобные. Да, их авторы не скульпторы, а шоколатье. Причем лучшие. Эти творения представили 20 прославленных мастеров Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марк Дюкобу, организатор выставки:

Мы хотели собрать вместе шоколатье и кондитеров, пригласили 20 из них для этого первого в своем роде мероприятия. Эти люди увлечены искусством и делятся своим опытом.