Прямой эфир

В Бельгии на выставке показали необычные шоколадные пасхальные яйца

03 апреля 2023 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Пасхальные яйца представили в Брюсселе. Их главное отличие от экспонатов других подобных выставок в том, что они съедобные. Да, их авторы не скульпторы, а шоколатье. Причем лучшие. Эти творения представили 20 прославленных мастеров Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии на выставке показали необычные шоколадные пасхальные яйца-1

Марк Дюкобу, организатор выставки:
Мы хотели собрать вместе шоколатье и кондитеров, пригласили 20 из них для этого первого в своем роде мероприятия. Эти люди увлечены искусством и делятся своим опытом.

В Бельгии на выставке показали необычные шоколадные пасхальные яйца-4

Некоторые из мастеров для своего авторского произведения искусства выбирали вполне конкретную тему. Так, например, Фредерик Блондель сделал яйцо внутри другого яйца и украсил все это картами мира. На творение его вдохновила природа и проблема изменения климата.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Выставка # Новости Бельгии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии собрали гигантскую конструкцию из костей тираннозавра
03 апреля 2023 14:21

В Швейцарии собрали гигантскую конструкцию из костей тираннозавра

В США сошли с рельсов 25 грузовых вагонов
03 апреля 2023 14:19

В США сошли с рельсов 25 грузовых вагонов

На острове Оаху открыли самый большой в мире бассейн с волнами для сёрфинга
03 апреля 2023 14:18

На острове Оаху открыли самый большой в мире бассейн с волнами для сёрфинга