Почему ядерное оружие – один из признаков сверхдержавы? Ответил военный обозреватель ТАСС
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
По каким критериям стоит ранжировать державы? Если смотреть сугубо по экономическим показателям, та же Германия представляется более мощным игроком на мировой арене, чем Российская Федерация, хотя на практике мы понимаем, что это совершенно не так. Если мы говорим о конкретном лидере, сегодняшняя Германия господина Шольца выглядит абсолютно бесхребетным государством.
Алексей Дзермант, политолог:
На мой взгляд, в определении сверхдержавы есть ключевая вещь – сверхмощный ядерный потенциал. Все-таки у сверхдержавы обязательно должен быть этот критерий. Если государство обладает таким потенциалом, что может уничтожить противника или даже всю планету, то это уже признак сверхдержавности. Это означает, что ты уже включен в стратегическую игру.
Надежда Сасс:
То есть наличие ядерного оружия является неотъемлемой частью статуса?
Алексей Дзермант:
Не просто ядерное оружие. Например, у Северной Кореи или в Израиле оно тоже есть, но способность уничтожить противника, США, например, или всю планету – это признак того, что с вами уже будут говорить по-другому все остальные, это значит, за вами признают определенный сверхстатус, который недоступен даже некоторым другим ядерным государствам.
Надежда Сасс:
Без ядерного оружия государство не может отстаивать свои интересы?
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, политолог (Россия):
Безусловно, так. У Ким Чен Ына есть ядерное оружие. Сколько бы санкций ему ни объявляли, сколько бы ему претензий ни предъявляли, как бы его ни давили, никто не трогает его государство. У Саддама Хусейна и у Каддафи не было ядерного оружия, мы знаем, что с ними случилось. Дональд Трамп подгонял к водам Северной Кореи три ударных авианосных соединения, на каждом авианосце по 90 самолетов, обещал превратить Северную Корею в радиоактивное поле. И что? Быстренько убрался оттуда, потому что боялся удара по американским военным базам на территории Южной Кореи. Здесь еще важно, что должно быть независимое государство. Обладают ядерным оружием Франция, Великобритания. Являются ли они независимыми государствами? Я бы поставил этот вопрос под сомнение. Почему? Потому что та и другая страны входят в НАТО, а любая страна, которая входит в НАТО, подписывается, что она выделяет часть суверенитета штаб-квартире НАТО, а фактически – Вашингтону. Поэтому сегодня не Байден едет в Париж договариваться, как вести политику натовскую, а Макрон ездит в Вашингтон и пытается договориться, как им жить дальше.
Надежда Сасс:
Давайте обратим внимание на карту, на которой отмечены потенциальные сверхдержавы. ЕС – мы можем назвать это объединение государств как сверхдержаву?
Алексей Дзермант:
Нет. Вопрос: является ли это державой и государством или это гибрид между международной организацией, каким-то блоком с признаками федеративного устройства? Мы все понимаем, в политическом и военно-политическом планах ЕС и самые якобы независимые и суверенные государства, как Франция, подчинены все равно либо Брюсселю в виде ЕС и НАТО, либо Вашингтону. То ЕС, на мой взгляд, не обладает достаточной степенью суверенности, чтобы принимать решения в своих интересах. Именно поэтому он сейчас страдает во многом от тех санкций, которые вводят более высокого ранга игроки.
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