Почему ядерное оружие – один из признаков сверхдержавы? Ответил военный обозреватель ТАСС

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

По каким критериям стоит ранжировать державы? Если смотреть сугубо по экономическим показателям, та же Германия представляется более мощным игроком на мировой арене, чем Российская Федерация, хотя на практике мы понимаем, что это совершенно не так. Если мы говорим о конкретном лидере, сегодняшняя Германия господина Шольца выглядит абсолютно бесхребетным государством.

Алексей Дзермант, политолог:

На мой взгляд, в определении сверхдержавы есть ключевая вещь – сверхмощный ядерный потенциал. Все-таки у сверхдержавы обязательно должен быть этот критерий. Если государство обладает таким потенциалом, что может уничтожить противника или даже всю планету, то это уже признак сверхдержавности. Это означает, что ты уже включен в стратегическую игру. Надежда Сасс:

То есть наличие ядерного оружия является неотъемлемой частью статуса?

Алексей Дзермант:

Не просто ядерное оружие. Например, у Северной Кореи или в Израиле оно тоже есть, но способность уничтожить противника, США, например, или всю планету – это признак того, что с вами уже будут говорить по-другому все остальные, это значит, за вами признают определенный сверхстатус, который недоступен даже некоторым другим ядерным государствам. Надежда Сасс:

Без ядерного оружия государство не может отстаивать свои интересы?