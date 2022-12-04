«Ситуация более опасная». Холодная война тогда и сейчас – в чём разница?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Вторая мировая война полностью разрушила многополярную модель мира. Ранее ведущие державы, такие как Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония, были либо разгромлены и оккупированы, либо серьезно ослаблены. Мир стал биполярным. Новую систему международных отношений возглавили бывшие военные союзники: СССР и США. Именно характер их взаимоотношений стал определять ход международного развития в целом. Поскольку от диалога между двумя ядерными супердержавами зависело физическое выживание всего человечества. А само ядерное оружие стало важнейшим структурным компонентом будущей холодной войны.

Между Советским Союзом и Соединенными Штатами развернулось противоборство под непримиримыми идеологическими лозунгами. Две сверхдержавы начали раздел мира, при этом активно вмешиваясь в дела третьих стран и стремясь любыми способами привлечь их на свою сторону. Не имея возможности сражаться друг с другом открыто, Соединенные Штаты и Советский Союз противостояли с помощью стран-сателлитов. В ход шло все: от финансовой помощи до прямой военной поддержки.

Обострение конфликта случилось после размещения США ракет средней дальности на территории Турции. Расстояния хватало, чтобы они долетели до Москвы и ряда других крупных городов Советского Союза. В ответ на это СССР разместил свои ракеты на Кубе. Однако ядерной войны удалось избежать. А финальным этапом холодной войны стал тотальный развал коммунистических режимов во многих странах мира.

Окончание холодной войны привело к колоссальным сдвигам в соотношении сил на мировой арене и к концу биполярной системы международных отношений. Надежда Сасс, СТВ:

Какое основное отличие вы видите в положении дел сегодня и в период холодной войны?

Алексей Дзермант, политолог:

Сначала я поспорю об отсутствии идеологического фактора. Он отсутствует с российской стороны. Ушла идеология коммунизма. Но ведь российское общество зиждется все равно на глубинных ценностях, которые остались. Когда они соединялись с коммунизмом, появился советский строй, и тогда был такой вид этой идеологии. Сейчас нет обязательного коммунизма, но есть какие-то вещи в виде консерватизма, в виде чистой логики геополитической, но все равно эти вещи, которые определяют отношение западных элит к России, никуда не делись. Поэтому я бы не тешил себя иллюзиями, что ушла идеология. Она просто приобрела новую форму.